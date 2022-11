Confirmado: Viviana Canosa vuelve a la TV en el canal que todos pensaban

La periodista enfrentó los rumores y acordará con un reconocido canal de televisión. Cuál es.

Viviana Canosa le puso fin a la búsqueda de un canal de televisión tras su escandalosa renuncia a A24. La periodista está muy cerca de firmar contrato con La Nación Más pensando en el 2023, por lo que ya se deslizó cuándo comienza y en qué días y horarios estará al aire.

Después de varios rumores que la vinculaban con distintos canales, finalmente Canosa tiene todo listo para desembarcar en la misma señal donde están Eduardo Feinmann y Jonatan Viale. La información fue brindada por Marcelo Polino a través de su programa en Radio Mitre y también la confirmó Laura Ubfal en Gossip por Net TV.

Por lo que se sabe, la periodista volverá en febrero del 2023 de lunes a viernes en el horario de 16 a 18 haciendo el pase con Feinmann. "Ya firmó con La Nación Más", aseguró Marcelo Polino sobre el avance contractual de Viviana Canosa, quien a principios de agosto de 2022 renunció a A24 teniendo una tensa relación con Daniel Vila.

Feinmann y Majul pegarían el portazo de La Nación: a qué canal podrían irse

Eduardo Feinmann y Luis Majul afrontan una situación muy particular. De acuerdo a lo que trascendió en las últimas horas, los conductores opositores están muy cerca de abandonar La Nación Más, canal ultramacrista. Y como si fuera poco, se podrían marchar a una señal de la competencia.

Leo Arias, periodista especializado en farándula y espectáculos, aseguró que Majul "estaría muy cerca de volver a la pantalla de América TV". De hecho, también hubo rumores que indican que Feinmann también está bajo la órbita del Grupo América.

En tanto, la idea del canal perteneciente a Daniel Vila es contar con ambos conductores para realizar las coberturas de las elecciones 2023 (ejecutivas y legislativas). Cabe recordar que ambos ya tuvieron experiencias en dicha empresa, donde compartieron trabajo en A24.

Por otra parte, Viviana Canosa está muy cerca de arreglar su vínculo con otro canal opositor: TN o La Nación Más serían las señales con intenciones de contratarla de cara al 2023. En una entrevista que le concedió a Socios del Espectáculo, la presentadora fue consultada por dicha posibilidad. "¡Todo, jajaja! Estoy en conversaciones. Yo trabajo donde la paso bien. No sé finalmente con cuál de los dos me voy a quedar porque las dos propuestas son hermosas". Y advirtió: "El que me vibre más fuerte, va a ser".