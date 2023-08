Coki Ramírez se sacó en pleno vivo de LAM y se cruzó con Ángel de Brito: "Me voy a la mierda"

La cantante se enojó en pleno vivo de LAM. Coki Ramírez se cruzó con Ángel de Brito en América TV.

Coki Ramírez y Ángel de Brito protagonizaron intenso momento en LAM, ciclo que tuvo como invitada a la cantante cordobesa. La exparticipante de Bailando por un sueño estuvo en el lugar de panelista y, al mostrarse incómoda, el conductor y Yanina Latorre reaccionaron de una inesperada manera.

En medio de una entrevista a Alicia Barbasola en el piso de LAM, se vio cómo Coki Ramírez se levantaba de su asiento para devolverle el mate a Yanina Latorre. “¿Qué hacés? ¿Se pasan el mate?”, reaccionó De Brito ante el descuido de la cantante. Al instante, la artista reaccionó sin tapujos y expuso su incomodidad en el panel del programa de espectáculos de América TV.

Coki: “Estoy pintada al óleo. Yo no sé”

De Brito: “¿Y a qué viniste?”

Coki: “Tenés razón, me voy a la mierda” (Se levanta y vuelve a sentarse)

De Brito: “Volvete a Cordoba”

Coki: “Traje la pista para cantar y ustedes siguen hablando de puterío”

De Brito: “¿Quién te dijo que ibas a cantar? Vos tenés carácter podrido. Desde que te levantamos el móvil la otra vez quedaste cruzada”

Latorre: “Si venís de panelista, tenés que panelear, hablar”

Coki: “Pero es que no me meto en la vida de los otros”

Latorre: “¿Y qué hacés sentada ahí?”

Coki: “No sé para qué mierda me invitaron”

De Brito: “Por qué aceptaste sería la pregunta”

Qué había pasado entre Coki Ramírez y Ángel de Brito

Semanas atrás la cantante iba a estar como entrevistada desde un móvil en LAM pero los imprevistos de la actualidad habrían hecho que su reportaje quedara fuera del programa. “Fue raro, a lo mejor es parte del juego, sentí que me bajaban el precio a mí y al Bailando, uno sabe que cuando mide te saludan pero no tengo nada personal con Ángel, a mi me gusta que le vaya bien pero voy a ver cuando lo vea con qué Ángel me encuentro, si es el mismo o no”, comentó Ramírez.

“No sé qué habrá pasado, será que Ángel no me contestó porque no quiere tener relación conmigo, no es que es una pieza en mi vida, yo fui y cumplí y no me gusta pelear, si del otro lado no hay quórum y no hay respuesta está todo bien”, agregó Ramírez, enojada con el conductor de TV. Y cerró: “Capaz que forma parte del personaje que hace, ahora se hace el malo y le está yendo bien y me parece bien, ya no me engancho y en ese sentido va a ser complicado pelear”.