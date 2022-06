Claribel Medina se fue de una pizzería sin pagar e insultó al empleado: "Estúpido"

En Socios del Espectáculo expusieron una insólita actitud que tuvo Medina en el pasado y la dejaron muy mal parada.

Claribel Medina abandonó una pizzería sin pagar la cuenta correspondiente. Al menos así se confirmó recientemente en una serie de repasos de famosos que se fueron de restaurantes sin abonar el costo de lo que habían consumido. Según se conoció, la artista se habría negado a pagar y habría protagonizado una acalorada discusión con el mozo del lugar.

Fue Rodrigo Lussich quien recordó la situación que sucedió hace algunos años y contó insólitos detalles. Durante una de las últimas emisiones de Socios del Espectáculo, el conductor uruguayo rememoró las historias de varios artistas que habían abandonado restaurantes sin pagar e hizo especial hincapié en la historia de Claribel Medina, la cual también incluyó gritos e insultos.

"Esto nos da lugar, a recordar muchos casos de famosos que no han pagado sus cuentas. Hay un video de archivo que no tiene desperdicio, el día en que Claribel Medina no pagó en la pizzería", introdujo el tema Lussich. A continuación, desde la producción mostraron los el famoso video y el conductor continuó con su explicación.

En el videoclip en cuestión se puede escuchar cómo el dueño del restaurante discute con Claribel Medina. "Vos tenés que pagar lo que debés, antes de venir a pedir", se escucha decir al dueño a lo que la cantante contestó contundente: "Mañana te vengo a pagar, estúpido". "Hace 6 meses dijiste lo mismo", contraatacó el propietario sin tapujos.

Entre risas, Adrián Pallares se sumó al análisis de la situación y reveló la suma de dinero por la que Medina discutía con el dueño del local gastronómico. "400 pesos creo que eran, si mal no recuerdo", concluyó el periodista sobre el tema e hizo reír a todo el panel.

La dura despedida de Claribel Medina

Claribel Medina hizo pública una difícil situación familiar que le toca atravesar. En El Show del Problema, programa que se emite por El Nueve, la conductora decidió contarles a sus televidentes que sufrió una despedida dura para su círculo íntimo y por la cual está transitando horas difíciles.

Madre de dos hijas, Claribel Medina reveló que la más joven decidió emigrar de Argentina para probar suerte en el exterior. "Agostina mi hija menor que es cantante, actriz y artista, se fue a vivir a Estados Unidos e hicimos un viaje con la familia y ella ya se quedó en Miami a vivir”, contó la puertorriqueña.

“Yo las crie para que vuelen pero tenemos una hermosa comunicación y estamos todo el tiempo unidas, se la extraña muchísimo. Se la extraña horrores porque está en el exterior. Yo creo que estoy abierta a esto, yo me fui de mi país. Crie a dos mujeres enormes y siento un enorme orgullo porque ambas van en busca de sus sueños y es lo mejor que comuniqué para las dos”, agregó Claribel Medina, dando detalles del diálogo que mantuvo con su hija al momento de marcharse: "Fue en su casa de allá y a mí me duelen los aeropuertos y no me quise quedar ni un segundo ahí como para que ella haga su casa. La charla fue profunda y nos dimos un abrazo, y la mandé con fuerza al mundo”.