Cinthia Fernández se sacó y fulminó a Luis Ventura por Defederico: "Pasame el dato"

La bailarina apuntó contra el periodista tras una entrevista que éste le hizo a Matías Defederico. Cinthia Fernández acusó a Luis Ventura de cuidar al futbolista con sus preguntas.

Cinthia Fernández le dijo de todo a Luis Ventura por su supuesto encubrimiento a Matías Defederico en una reciente entrevista. La exparticipante de Bailando por un sueño acusó al periodista de tratar de salvar al futbolista por la poca incisión de sus preguntas en el reportaje.

"Luisito, te quería avisar. Está bien que lo querés en Victoriano Arenas, lo único es que no me agregues fechas. El día del cumpleaños te acabo de mostrar por qué me fui, pero ¿el Día del Padre? El no quiso venir", comenzó su descargo la madre de Bella, Charo y Francesca Defederico. Y sumó: "Y de paso, si lo llegás a contratar, pásame el dato, mínimo porque antes me conociste a mí, así le puedo embargar el sueldo. El único sueldo estable que va a tener, digo, porque tampoco fuiste muy incisivo con la pregunta sobre la cuota alimentaria".

Fernández aseguró que Ventura la invitó a su programa, Secretos Verdaderos, para que dé su versión de los hechos, y soltó: "Te agradezco la invitación, pero cuando dejes de hacer homenajes y preguntes en profundidad como un buen periodista que sos y se ve que justo en las entrevistas a él te agarró bueno o distraído". Cinthia ironizó y dijo que al periodista se le olvidó preguntarle a Defederico por qué una de sus hijas no quiere ir a su casa desde hace un año: "Total había que dejar a esta loca en el papel de Maléfica y al ‘Señor Cocodrilo’ como el ‘gran padre del año’”.

El enojo de Carmen Barbieri con Matías Defederico

La conductora de Mañanísima utilizó unos minutos de su programa para dedicarle unas duras palabras a Matías Defederico por no acudir a Costa Rica a acompañar a Cinthia Fernández y sus hijas, cuando Francesca se encontraba internada por una infección gastrointestinal. "¿Cómo el papá no se tomó un avión y no está dándole una mano a esta mujer que es la madre de sus hijas? Tendría que estar con las gemelas, con la nena que no se siente bien que se sentiría mucho mejor, y tendría que estar con Cinthia. Ella necesita al papá y a la mamá, ¡basta! Está demostrando lo que Cinthia se queja y cuenta", comentó la madre de Federico Bal.

"Me saca que el padre no se tome un avión, no es que no tenga un mango, te lo pago yo; esto juega en contra de él totalmente. Con esto que está haciendo este muchacho, ni lo quiero nombrar, está demostrando que de verdad no aporta, no figura, nunca está", concluyó la capocómica.