Cinthia Fernández reveló que tuvo encuentros con Milei: "Ya tuve tres"

La bailarina contó que tuvo reuniones con La Libertad Avanza y no descarta ser parte del partido ultraderechista. Cinthia Fernández habló en el programa de Fabián Doman sobre su futuro político.

Fabián Doman deschavó a Cinthia Fernández en pleno vivo televisivo al contar que está en tratativas con el equipo de Javier Milei para ser parte de La Libertad Avanza. El periodista informó que la exparticipante de Bailando por un Sueño se postularía para trabajar con la población de la Provincia de Buenos Aires.

"Me contaron que a Cinthia Giselle Fernández el espacio de Javier Milei le ofreció una candidatura", soltó Doman ante la mirada atónita de Fernández. "Soy una cajita de Pandora, amor. Sí, es verdad. Ya tuve tres reuniones. Yo en las elecciones anteriores saqué 90 mil votos más los que me chorearon porque nunca aparecieron las boletas", respondió sorprendida la panelista.

Cinthia contó que tiene ganas de meterse en política pero al mismo tiempo le da miedo. "Ganas porque me fue muy bien, porque me gusta muchísimo, porque a la causa la sigo defendiendo hasta el día de hoy", explicó Fernández en alusión a su lucha por las mujeres que no reciben la cuota alimentaria por parte de los padres de sus hijos.

"No me hagas la gran Doman, respondeme la pregunta: ¿vas a ser candidata o no?", consultó Doman. "Después del viernes te contesto", soltó la madre de Bella, Charo y Francesca Defederico. Y cerró: "Tengo miedo porque la pasé mal, porque me amenazaron, se me cagaron de risa".

La reacción en las redes ante la posible postulación política de Cinthia Fernández