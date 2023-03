Cinthia Fernández explotó de bronca por sus albañiles: "No doy más"

La exparticipante de Bailando por un sueño contó en sus redes sociales qué le molesta de tener albañiles en su casa. Cinthia Fernández se desquitó en una de sus historias de Instagram.

Cinthia Fernández habló sobre qué le molesta de la presencia de albañiles en su casa y se quejó en sus redes sociales. La madre de tres niñas se mostró desde el gimnasio y compartió una serie de historias de Instagram para contarles sobre su vida a sus seguidores.

"Los tengo abandonados. No les voy a mentir: si ustedes no pudieron entrenar, yo menos. Pruebas, albañiles, 'me comprás esto, me comprás lo otro, que el cable, que el coso, que la tecla'. No doy más", comenzó su descargo la exparticipante de Bailando por un Sueño, quien está en medio de refacciones de su casa desde hace meses. "Está quedando increíble", agregó.

Cinthia aprovechó la ausencia de sus hijas, Charo, Bella y Francesca, debido a su escolarización y se puso a entrenar. "Vamos a hacer una rutina sin peso, matadora, para fortalecer las piernitas y el culito", enunció y, acto seguido, les indicó a los usuarios de Instagram cómo son los ejercicios y cuántas repeticiones hace de cada uno.

Cinthia Fernández, sorprendida por una actitud de sus hijas

"Por suerte tengo un grano y estoy acompañada. Un gran grano, esto es porque no me estoy sacando bien el maquillaje. Estoy yendo a buscar a las nenas y, cual adolescentes, me fletaron y me dijeron que no las fuera a buscar. Por ende, las tengo a todas repartidas en casas distintas, a todas", comenzó su descargo Fernández en una de sus historias, incrédula de que iba a pasar una noche de sábado sola. Y sumó: "Me siento como en mi futuro, cuando salgan a bailar y yo me quedé como una vieja chota solterona acá en mi casa. Me fui a pedir comida al house, imaginate: ni cocinar. Este es mi plan a futuro. O sea, se me está yendo abajo la edad y me preocupa".

El fuerte enojo de Cinthia Fernández con uno de sus vecinos

La bailarina mostró la plataforma que construyó para colocar un generador que compró y reveló que se pasó 30 centímetros del perímetro de su propiedad. "Y tener un vecino sorete que te lo venga a reclamar. Por ende, tengo que desarmar esto y meterlo en otro lado. Ah, pero vos me vas a tener que correr el tachito", enunció en alusión a un cesto de basura de su vecino que se habría pasado a su propiedad. Y siguió: "Es el mismo que me tuvo la pileta podrida dos años. Dos años generando dengue".