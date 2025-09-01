Una foto de Christian Sancho internado generó preocupación entre sus seguidores.

El actor y modelo Christian Sancho publicó un comunicado después de que su pareja, Celeste Muriega, compartiera una foto suya en la cama de una clínica. Qué dijo Christian Sancho.

La preocupación comenzó cuando Celeste Muriega publicó una foto en la que se veía Christian Sancho en la cama de una habitación de una clínica. "Hubo parada técnica", escribió. Horas después, Muriega avisó que ya Sancho ya había sido dado de alta.

Luego, fue el propio actor y modelo quien dio detalles sobre su internación. "Muchas gracias a todas las personas, familia y amigos que se preocuparon y me enviaron sus mensajes ayer y hoy. Solo quiero decirles gracias por estar siempre", expresó Sancho en una historia de Instagram.

Si bien no dio grandes detalles del cuadro por el que estuvo internado, el mediático continuó su mensaje: "A veces el cuerpo avisa que hay que frenar y escucharlo un poco más. En la semana profundizaré sobre qué me pasó, pero hoy solo quiero agradecerle a todo el cuerpo medico de la UDP (Unidad de Diagnóstico Precoz) de Belén Escobar".

Una foto de Christian Sancho internado generó preocupación entre sus seguidores.

El agradecimiento de Christian Sancho a Celeste Muriega

Sobre el final de su mensaje, Christian Sancho le agradeció con énfasis a su pareja, Celeste Muriega, con quien se muestra constantemente en sus redes sociales. "Y por sobre todo a vos, Celeste, que estuviste al lado mío en todo momento. Qué gran compañera que sos. Te amo hoy y siempre, concluyó el mensaje del actor y modelo. La foto que acompañó el mensaje lo mostró junto a Celeste Muriega y una integrante del personal médico de la Unidad de Diagnóstico Precoz de Escobar.