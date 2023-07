Chiche Gelblung desmintió a Lanata y tuvo una repudiable actitud con Wanda Nara

El periodista bancó la actitud de su colega, pero desmintió la información del conductor de Periodismo Para Todos sobre la salud de la conductora de Masterchef.

La salud de Wanda Nara se apoderó de los programas de espectáculos luego de que saliera a la luz que la conductora de Masterchef estuvo internada en el Sanatorio de Los Arcos. El tema escaló cuando Jorge Lanata filtró un supuesto diagnóstico sin la autorización de la empresaria. Algo que también hizo Chiche Gelblung en el último programa de Polémica en el bar.

La actitud del operador del Grupo Clarín generó una ola de rechazos en las redes y fue duramente criticado por varias figuras de los medios. “Mucha gente sabe lo que tiene y nadie lo está diciendo. Como yo trabajo de periodista desde hace un tiempo, hablé con tres fuentes distintas, dos de ellas muy cercanas a Wanda Nara y otra de ellas cercana al hospital y lo que nadie está diciendo y no entiendo por qué hay una cosa corporativa del periodismo del espectáculo de no decirlo: que Wanda Nara tiene leucemia”, aseguró el periodista en su programa de Radio Mitre.

Las críticas que recibió Lanata por la forma en la que se manejó fue uno de los temas tratados en la mesa de Polémica el último miércoles. Pero Gelblung sorprendió a todos al reivindicar la actitud de su colega, al punto que hizo lo mismo que él, aunque antes se encargó de desmentir la información del conductor de Periodismo Para Todos.

"No es leucemia, sino un mieloma", afirmó el panelista del ciclo de América TV. Según explicó en su programa radial, mantuvo una conversación con alguien muy cercano al tema y le brindó una información diferente a la que divulgó Lanata hace casi una semana.

"Wanda no se habla con casi nadie de su familia. No se habla con el padre, entiendo que ahora habla poco con la madre, que la madre ni habla con los periodistas, y con la que habla todo es con Zaira, que ni siquiera está en la Argentina", indicó Chiche justo antes del regreso de la menor de las Nara de su viaje por España. "La información que tengo yo es que tiene un mieloma, que es como otro nombre del cáncer. Es un mieloma indolente, o sea que ella no tiene síntomas, salvo esa subida de plaquetas terrible, y que eso fue el síntoma que disparó todos los exámenes. Me parece", confirmó Gelblung.

Hasta el momento, Wanda mantuvo un gran hermetismo sobre su estado de salud y se limitó a subir un duro descargo contra Lanata en su cuenta de Instagram. "Como toda mamá, intenté ocultarle a mis hijos mis miedos y mis angustias. Sobre todo porque aún no tenía un diagnóstico certero. Lamentablemente, el viernes recibieron por un periodista la confirmación de un diagnóstico que ni yo misma tenía", indicó la figura de Telefe.

Wanda Nara reapareció en las redes en medio de los rumores sobre su salud

Wanda Nara volvió a mostrarse activa en sus redes sociales e hizo un sentido posteo en medio de su delicado momento de salud. Desde que se supo que la empresaria fue internada y continúa a la espera de un diagnóstico, desapareció de las redes sociales y apenas se limitó a realizar una publicación contando su situación. Ahora que pasaron algunos días, volvió a subir contenido a su Instagram y llamó la atención de sus seguidores.

Días atrás, Wanda había sido ingresada en el Sanatorio Los Arcos por un fuerte dolor abdominal. Después de varios estudios, los médicos le detectaron que tenía los glóbulos blancos demasiado elevados y el bazo inflamado. Por esta razón, le dieron el alta y la trasladaron a otro centro más especializado. Mientras tanto, continúa acompañada de sus cinco hijos (Valentino, Constantino, Benedicto, Francesca e Isabella) e hizo un sentido posteo en sus redes.

En esta nueva publicación, se puede ver a Francesca, una de las dos hijas que Wanda comparte con Mauro Icardi. En la imagen, compartida en sus historias, se puede ver a la niña sonriendo, con un maquillaje artístico de arcoiris dibujado en su frente. Con esta foto, Wanda les mostró a sus seguidores que se encuentra contenida por sus hijos, mientras sigue a la espera de los resultados de sus estudios médicos.

Luego, subió algunas novedades sobre su empresa de cosméticos y también videos de Mauro Icardi jugando con sus hijas. El jugador del Galatarasay tenía previsto volver a Turquía la próxima semana, pero el entrenador del club afirmó que su regresó a los entrenamiento podrías demorarse. "Tiene un problema familiar. El período de tiempo para él puede estar claro en la próxima semana. Me gustaría que viniera y estuviera en el equipo lo antes posible, pero a veces tales razones familiares se interponen en el camino. Lo importante es que llegó ahí de la manera más correcta", sostuvo Okan Buruk.