El DT de Mauro Icardi filtró detalles del drama que vive Wanda Nara: "Un problema"

El director técnico del Galatasary habló sobre la situación familiar que atraviesa Mauro Icardi con la salud de Wanda Nara. El crudo testimonio público que brindó Okan Buruk.

El entrenador de Mauro Icardi habló sobre la situación personal del jugador de fútbol debido a un problema familiar y encendió las alarmas en relación al presente de salud Wanda Nara. El DT del Galatasaray dio a conocer por qué el delantero no podrá viajar a Turquía para jugar en su equipo.

Wanda Nara fue hospitalizada la semana pasada tras acudir al Sanatorio Los Arcos por un fuerte dolor abdominal y, tras hacerle varios estudios, se descubrió que tenía el bazo inflamado y los niveles de glóbulos blancos. Por ese motivo, la conductora de Masterchef Celebrity estuvo internada un par de días y luego fue dada de alta para que esperara por más resultados en su casa.

"No hice una declaración de que Icardi vendrá el lunes. Quizá no se entendió con claridad. Recibiremos noticias sobre cuándo llegará el lunes. Esto puede ser un proceso, quedará más claro la próxima semana", comenzó su descargo el entrenador Okan Buruk sobre la situación de la pareja de Wanda Nara. Y confirmó un detalle importante: "Tiene un problema familiar. El período de tiempo para él puede estar claro en la próxima semana. Me gustaría que viniera y estuviera en el equipo lo antes posible, pero a veces tales razones familiares se interponen en el camino. Lo importante es que llegó ahí de la manera más correcta".

Al mismo tiempo, Mauro Icardi compartió en su cuenta de Instagram un posteo con fotos donde se lo ve muy cercano a su esposa y un emoticón de corazón. En los comentarios recibió mensajes de apoyo ante los rumores de problemas de salud de Wanda; entre ellos, Marley escribió: "Solo buenas energías! Todo va a estar bien!".

Verónica Lozano rompió el silencio en su cuenta de Twitter respecto de los rumores que aludían a una entrevista a Wanda Nara en su programa y aclaró: "Con respecto a la nota que emitiremos el lunes en Cortá por Lozano, con Wanda en el diván, es una nota que pautamos cuando yo fui a Masterchef. Dicha nota la hicimos hace 10 días y saldrá al aire con autorización de Wanda". De ese modo, se supo que Nara no hablará de su salud en el reportaje porque fue grabado con anterioridad.

La palabra de Antonio de Masterchef sobre Wanda Nara

"Me enteré de la noticia. La verdad que Wanda cuenta con todo mi apoyo. Seguramente ya habrá algún momento de reencontrarnos, pero le mando mucha fuerza. Solamente quiero decirle que la quiero mucho y que estoy para devolverle todo el amor que ella me dio", sostuvo el actual concursante de Masterchef en diálogo con el portal Qué Pasa Salta, donde generó más revuelo en la TV argentina.