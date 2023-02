Chau Gran Hermano: Alfa y Romina llegarían a otro reality de Telefe

Dos de los participantes más controversiales del programa del momento podrían desembarcar en otro reality que promete el mismo nivel de éxito.

Desde que inició Gran Hermano 2022, Walter "Alfa" Santiago y Romina Uhrig se convirtieron en dos de los participantes más controversiales y polémicos de la edición. Tanto así que la mayoría de los clips de la casa incluyen a la exdiputada, y el exconcursante de 61 años logra grande picos de rating cada vez que visita un programa tras su eliminación. Por este motivo, desde la producción de otro reality, los quieren en conjunto como participantes del ciclo.

Según contó Yanina Latorre en LAM, ciclo conducido por Ángel De Brito en América TV, Telefe estaría a punto de convocar a ambos "hermanitos" para formar parte de otra producción que pretende tener el mismo nivel de éxito que Gran Hermano. Y, aunque si bien Romina todavía no sabe nada porque continúa en competencia, la panelista aseguró que "Alfa" ya estaría notificado y en negociaciones con el canal.

Se trata nada más y nada menos que de MasterChef, el próximo reality que estrenará Telefe y que será conducido por Wanda Nara. "Los quieren a Alfa y Romina porque saben cocinar", reveló Yanina. Aunque si bien esta edición del programa gastronómico no cuenta con la participación de famosos sino de cocineros amateurs, la producción querría a los dos "hermanitos" para asegurarse un piso de rating y volver a enfrentar a los participantes.

Qué dijo "Alfa" sobre la posibilidad de entrar a MasterChef

Ante la información que brindó Yanina Latorre, el móvil de LAM salió en búsqueda de Walter "Alfa" para preguntarle sobre la convocatoria. Y aunque si bien el exparticipante aseguró que todavía no recibió ninguna propuesta, le encantaría formar parte del ciclo. "Ojalá me convoquen, eso me gusta, me encanta, la cocina es mi pasión", aseguró.

Por otro lado, sobre la posibilidad de enfrentarse a Romina nuevamente, luego de que pasaran de tener una gran amistad a terminar peleados, Walter aseguró que le encantaría volver a encontrarse con su compañera. "No va a haber ningún problema. El ámbito va a hacer totalmente distinto. No es que estoy con Romina, terminamos de cocinar y nos vamos a dormir juntos", aseguró. Luego, sentenció: "En Gran Hermano era dormir juntos, usar el mismo baño, verte en la mañana, al mediodía, a la tarde.. Así que seguro que sí, no va a haber ningún problema de parte mío ni de ella".

Aseguran que Alfa será panelista en un programa de Telefe y se reencontrará con un viejo amor

Ángel de Brito reveló que Alfa de Gran Hermano está cerca de sumarse como panelista a un programa de Telefe donde se reencontraría con un viejo amor. "Me sorprendió la incorporación", se sinceró el conductor de LAM al contar sobre el nuevo trabajo que tendrá el sexagenario tras su paso por la casa más famosa del país.

Es sabido que participar de Gran Hermano implica un fuerte crecimiento en la popularidad de cada hermanito, lo que lleva a que algunos de los concursantes consigan trabajos en los medios una vez que dejan la competencia. Así sucedió con varios ex participantes, como Silvina Luna, Pamela David, Gastón Trezeguet y Christian U, entre otros.

Uno de los que se sumaría próximamente a esa lista es nada menos que uno de los competidores más polémicos de la actual edición de Gran Hermano. Según reveló Ángel de Brito en LAM, Alfa se sumará al panel de un programa conducido por un viejo amor suyo. Claro que su llegada tampoco estuvo exenta de polémica, ya que al parecer no habría caído bien la novedad entre sus nuevos compañeros.

Es que el ex Gran Hermano arribará como panelista en A la Barbarossa, donde se reencontrará con Georgina, con quien tuvo un breve romance hace algunos años. "Fuera Gastón Trezeguet, cuando termine Gran Hermano, porque ya no van a hacer ese segmento y no tendría una función específica dentro del programa", contó De Brito.

"Lo que me sorprendió es la incorporación: Alfa sería panelista", aseguró el conductor de LAM. El arribo del ex Gran Hermano se da en un momento particular del ciclo de las mañanas de Telefe, dado que en los últimos días se filtró que hay fuertes internas en el equipo, ya que deberán rotar en la mesa de Georgina porque no hay lugar para todos por las sucesivas incorporaciones.