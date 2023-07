Chau Beto Casella: la noticia que festejan en El Nueve

El histórico programa de El Nueve surfea una crisis debido a los crecientes rumores del pase Beto Casella a otro canal.

Los rumores del pase de Beto Casella tras más de una década de trabajo en El Nueve se vieron acrecentados debido a recientes indicadores del rating de Bendita TV que podrían marcar un antes y un después en la historia contemporánea del magazine de archivo. Los números que hablán por sí solos en medio de una marea de dudas sobre el futuro de la popular figura del canal.

Durante el período de vacaciones de Beto Casella Bendita TV quedó a cargo de Edith Hermida, quien asumió la difícil tarea de remontar el rating y marcarle competencia a LAM (América TV), programa que trabaja con un formato periodístico regido en informes con primicias y entrevistas en vivo, aprovechando el breaking, en vez de hacer repasos generales de los temas del día, el sello clásico del programa de El Nueve.

Con esta dificultad a cuestas, el martes 26 de julio Bendita TV hizo un promedio de 4,7 puntos de rating, su número más alto en dos semanas, convirtiéndose en lo más visto del canal y superándose en el promedio que hasta ese entonces mantenía el ciclo (3.7). Aún así perdió contra el ciclo de Ángel de Brito por una décima.

Si bien ahora Beto se encuentra de vacaciones, su vínculo con el canal no se encuentra en las mejores condiciones. De hecho, hace algunos días atrás, el conductor no asistió al programa por cuestiones de falta de pago por parte de El Nueve. Además, la continuidad del ciclo de entretenimiento por esta pantalla todavía no está definida y hay un clima muy tenso entre ambas partes.

Beto Casella y supuesto pase del año

En medio de los rumores que crisis que enfrenta El Nueve, y ante los rumores de su supuesta venta Kuarzo, Beto Casella rompió el silencio sobre su continuidad en la señal. El periodista, que es una de las principales figuras del canal, se refirió a esta situación y confesó que podría soltarle la mano al canal en que trabaja hace varios años.

En diálogo con Lío Pecoraro para El Run Run del Espectáculo, Casella se refirió al tema y fue contundente. "Se viene el posible gran pase del año, Beto dejaría el Nueve para irse a canal Trece. Esa es la información que nosotros tenemos, más allá de que él ha hablado en distintos programas. Yo también conversé con él y les voy a compartir su palabra. Ni él ni sus compañeros la vienen pasando bien donde están ahora", adelantó el conductor antes de leer las declaraciones del conductor de Bendita.

Hace ya varios años que Casella lidera el rating en El Nueve con su ciclo de humor y espectáculos Bendita, sin embargo, ante la crisis que atravesaría la señal, el ciclo se mudaría al canal de Adrián Suar. Sin preámbulos, Beto se refirió a esta polémica y confesó: "La verdad es que estamos hablando, pero yo no cerré ni avancé nada con nadie en especial. Charlamos, tomamos café, con canales y productoras importantes que les encanta el producto y lo llevarían a un canal importante".