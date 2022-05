Celeste Cid se separó de su novio: "Me está pasando"

La celebridad dio a conoce el motivo por el que cortó su relación con Iván Pierotti. Celeste Cid reflexionó sobre las relaciones amorosas.

Celeste Cid se expresó sobre su presente sentimental y reveló que ya no está en pareja con Ivan Pierotti, con quien compartió los últimos cuatro años. La actriz de Resistiré se explayó sobre las relaciones amorosas en general y reflexionó al respecto.

"Estoy sola y muy bien. Se puede ser libre estando con otro, porque el otro también es un espejo que nos hace ver un montón de cosas, y uno solo no tendría una consciencia de libertad. A veces, sí", expresó Cid en diálogo con el cronista de Implacables, el ciclo conducido por Susana Roccasalvo en El Nueve. Y agregó: "A mí me está pasando ahora que digo 'me gusta estar sola'. Es una elección que sea de esa manera".

El periodista le preguntó a Celeste sobre sus intenciones por tener una nueva pareja y ella respondió: "El amor no te lo trae siempre un otro. Eso es una responsabilidad. En nuestra generación no nos han enseñado a cultivar el amor a uno mismo. Generalmente eso se ve como un ego grande, y no va por ahí".

Celeste Cid sobre sus problemas de adicción

La celebridad dialogó con Socios del Espectáculo en los últimos días y se expresó sobre su experiencia y habló ante la situación de "Chano", con quien ha tenido una relación amorosa en su juventud. "Me da mucha tristeza ese tema, lo he pasado, hace muchos años ya quedó atrás, pero sé lo que es, para uno y para la familia alrededor, por lo general no hay herramientas accesibles", soltó la estrella de Franco Buenaventura sobre su propia experiencia. "Hay miedo, desinformación. Creo que todos tenemos una fuerza o un poder muy grande. Y está bueno saber que uno tiene eso y puede recurrir ahí", agregó.

"Ahora que se está volviendo a poner sobre la mesa el tema de la Ley de Salud Mental y todo eso, me parece que es muy necesario, sobre todo para plantear de qué manera. Generalmente las familias no saben adónde acudir. Entonces, que haya como un sistema que acerque elementos", añadió Cid y aseguró que prefería hablar de casos concretos por respeto, pero sí reflexionar sobre el tema. "Son cosas que suceden, creo que tienen una parte de luz, como que ojalá vengan a acomodar algo también. Hay mucho dolor también atrás de estas historias", cerró.