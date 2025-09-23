Ceferino Reato dejó mudo a Feinmann y lo humilló al aire de A24: “¿Puedo decir algo?”

El periodista Ceferino Reato dejó mudo a su compañero Eduardo Feinmann al aire en A24. Qué dijo Reato del presidente Javier Milei en la previa del viaje del primer mandatario a Estados Unidos.

Reato intercedió en la conversación entre Feinmann y Pablo Rossi para dar su opinión sobre el posible préstamo del Tesoro estadounidense a la Argentina, tras la venta de reservas por más de 1.000 millones de dólares del Banco Central. "¿Puedo decir algo?", preguntó.

"Vos fijate que yo me estaba acordando de un tuit muy conocido de Javier Milei, de julio del 2023, donde él decía 'pedirle plata al Fondo es lo peor que se puede hacer, porque refleja que nosotros no podemos generar esos dólares'", continuó Reato, quien consideró que un eventual préstamo no sería "una gran noticia tampoco".

"Acá no es que solo le pedimos al Fondo. Al Fondo ya le pedimos en abril. Tuvimos en marzo un estrés no parecido, pero semejante a este. Ahora volvemos a tener ese mismo estrés y vamos ya no al Fondo, sino al Tesoro", añadió el periodista en A24.

El presidente se reunirá con Trump en Estados Unidos.

El tuit de Milei de 2023 sobre el que habló Reato

En julio de 2023, en la previa de las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), Milei escribió en su cuenta de X: "Aviso al FMI. Si el Fondo Monetario Internacional continua con esta conducta de regalarle plata al gobierno para que la rifen intentando controlar el precio del dólar los argentinos tendremos que revisar nuestros compromisos con el Fondo. No podemos seguir sosteniendo este modelo a costa de las generaciones futuras".