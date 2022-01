Cecilia Milone estalló y habló de su separación de Nito Artaza: "Me fui"

La actriz develó los motivos de su crisis con su pareja y expuso al artista de la peor manera.

Cecilia Milone rompió el silencio tras los rumores de crisis con Nito Artaza y reveló que no atraviesa un buen momento con su pareja. La actriz y cantante se sinceró sobre las actitudes del productor que más enojo le causaron y por las que decidió dejar su hogar.

La artista se abrió sobre su relación con Artaza, lejos de desmentir la crisis o querer ocultar los pormenores de su vínculo. "Es verdad que con Nito tuvimos una crisis y que me fui del departamento", comenzó Milone, en diálogo con Ciudad.com, después de que en Intrusos hicieran referencia a su situación. Así dejó en claro que las especulaciones de la prensa sobre su malpaso con su pareja, en este caso, estaban en lo correcto.

"Con Nito nos peleamos, tuvimos un tema con el perro", siguió Cecilia sobre uno de los motivos que habrían creado cortocircuitos en su relación con su pareja. Además, hizo referencia a una vecina que habría colmado su paciencia y generado un clima tenso en su casa: "Una loca que inventa idioteces, cuando el perro está todo el día con nosotros. Solo lo dejamos en casa cuando vamos cenar afuera".

Como si eso hubiese sido poco, Milone reveló que también tuvieron problemas inmobiliarios tras una estafa, que también supuso un ambiente de malestar en su hogar. "En medio de eso nos estafaron de la inmobiliaria y nos dieron un departamento que anda todo mal y cómo está pago es un quilombo hacer el reclamo", continuó la actriz. Y cerró: "Yo había alquilado un departamento para mi hermana por sus vacaciones. Y ahora me vine acá con ella. Nito se mudará hoy o mañana. Cuando resuelva todo".

El verdadero motivo del enojo de Cecilia Milone con Nito Artaza

Después de haber enumerado los infortunios por los que ella y Artaza pasaron en el último tiempo, Cecilia Milone dio a conocer cuál fue la actitud que le molestó de su pareja en medio de esa situación. "La única discusión es que Nito no resuelve el problema del departamento y yo me vine a la casa que le había alquilado a mi hermana porque me da bronca".

A modo de humorada, pero con una gran carga de realidad, Milone continuó y relató las ingeniosas maneras que tuvo de sobrellevar sus últimos días: "El perro es un santo. Y en el departamento anda todo como el cu… ¡Tuve que calentar agua en cacerolas para bañarnos dos días seguidos!", soltó.