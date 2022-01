Carmen Barbieri se le confesó a Matías Alé: "Nunca me faltaron ganas"

Carmen Barbieri respondió a los rumores de romance con Matías Alé con una picante declaración.

Carmen Barbieri recibió a Matías Alé en Mañanísima y, en medio de una breve entrevista, hablaron sobre los rumores de romance que los vinculan desde hace bastante tiempo. Aunque estas versiones nunca se terminaron de confirmar, ella dio una respuesta que los avivó más que nunca.

“Hola, mi amor. Hace un montón que queríamos tenernos mutuamente”, la saludó el actor al comienzo de la entrevista, a lo que ella respondió que hacía mucho tiempo tenía ganas de charlar con él y contó que, de vez en cuando, él le manda flores y que lo apoda como “mi bobito” cariñosamente.

Él le devolvió la demostración de cariño, contando frente a las cámaras que siempre recuerda con mucho aprecio la vez en la que actuó con ella en una obra de teatro durante varias temporadas seguidas como una de las épocas más felices. “Mi familia te ama. Cuando subo al escenario siempre me viene el recuerdo de las temporadas que hicimos juntos”, le expresó.

Pampito, colega de Carmen en Mañanísima, interrumpió la situación con una pregunta letal: “¿Entre Carmen y vos pasó algo o es un mito de la leyenda del espectáculo?”, indagó. Barbieri see metió y, antes de que Alé pudiera responder, soltó un: “No lo cuentes, Matías”.

“¿Pasó algo, va a pasar?”, repreguntó el periodista. “Lo que diga Carmen para mí está bien y está aprobado así que ella es la que tiene que responder”, contestó Matías. En ese entonces, Carmen largó una frase que dio mucho de qué hablar: “Matías, nunca me faltaron ganas. Vos sabés, pero yo estaba comprometida”. “A mí tampoco”, le respondió él.

En varias ocasiones, Carmen soltó dichos en Mañanísima que generaron controversia en las redes sociales: lanzó opiniones muy sinceras sobre Wanda Nara, Nicole Neumann, Pampita y Flor Vigna que no fueron muy bien recibidas por todos los internautas. La situación más reciente de todas fue con Pampita y Nicole, cuando ella contó cómo había sido su experiencia trabajando con ambas en Los 8 escalones del millón.

“¡Qué mujer trabajadora y buena compañera! La tuve que frenar, porque les daba un beso a todos los participantes de Los 8 escalones”, dijo sobre Pampita. “Está bien que salude, pero le dije: ‘Mirá, ya no des más besos, Caro, cuidate por vos, por tu familia, por la beba’”, agregó. “¡Porque es muy cariñosa! Es divina, es una gran compañera. No estoy diciendo que Nicole no sea, son distintas. Nicole es más tranquila, te saluda, también es muy cariñosa, pero Pampita es más efusiva”.