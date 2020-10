La jurado del Cantando 2020 Nacha Guevara volvió a estar cara a cara con Lola Latorre luego de las burlas por sus temblores y fue durísima en su respuesta.

El Cantando 2020 (El Trece) se jugó todas sus fichas para tratar de arruinar el debut de MasterChef Celebrity en la noche caliente del lunes y puso frente a frente a Nacha y Latorre por primera vez desde el escándalo de las repudiables palabras de la joven. La actriz y cantante había asegurado que cuando estuvieran cara a cara iban a tener una charla y así fue: no se guardó nada.

Visiblemente enojada por la situación y con mucha altura, Guevara le dio una verdadera lección de vida a Latorre y su compañero Lucas Spadafora y los dejó muy mal parados. Aunque los participantes quisieron pedir perdón, la jurado les pidió algo mucho más importante.

"Trato de ser breve. Quiero borrar justificaciones. La primera es que fue involuntario. Yo también dije aquí que creía que había sido involuntario. Eso es una vez, pero no dos. Y fueron dos videos con lo mismo", comenzó Nacha. La histórica actriz hizo referencia a dos videos en los que Yanina Latorre la imita de forma despectiva y en uno de ellos provoca la risa de su hija y Spadafora.

"Después, escuché hasta el cansancio que estaban tristes y que lloraban (de culpa por lo que habían hecho) -siguió la integrante del jurado-. ¿Pensaron cómo se sintieron burlados los que padecen la enfermedad? La enfermedad que, nombrémosla, se llaman Parkinson. Como decía Gardel, 'No me lloren, crezcan'. Parecía que la víctima de todo esto eran ustedes", disparó con severidad. Vale aclarar que Guevara explicó que no tiene ningún problema de salud, sino que los temblores son un gesto voluntario que realiza cuando duda en la toma de una decisión.

En esa línea, también cuestionó: "Como bien dijo Aníbal Pachano, no son chicos. Basta con eso de que son chicos. Son jóvenes ciudadanos de 20 años, que pueden elegir presidentes, que pueden tomar decisiones. No son chicos".

Una vez descartadas las justificaciones que se dieron durante los últimos días, la cantante quiso enfocarse en "la solución más que en el problema". "Cuando uno hace daño, tiene que repararlo. Pero no con palabras, sino con acciones", reclamó.

Y resaltó: "Les propongo que ustedes se encuentren en la intimidad con gente que padece la enfermedad (Parkinson) y que les cuenten lo que es. Tienen que darse un baño de realidad. Eso sería bueno, si la gente que padece la enfermedad aceptara y ustedes también".

Los jóvenes intentaron ensayar algunas disculpas en palabras, pero Nacha se mantuvo firme en su postura y fue tajante. "Aunque Nacha no vaya a contestar, quiero pedirle perdón", apuntó Latorre, pero enseguida la jurado le reclamó: "Con palabras no, con acciones. Palabras se dijeron muchas. Yo les sugiero esto. Si aceptan, me lo dicen. Pero no hablemos más porque a mí no me agrega nada".

Spadafora siguió la línea de su compañera y recibió una repuesta similar. "Te pido perdón. Lo entiendo si te sentiste ofendida...", empezó y la actriz lo fulminó: "Ofendida no, herida. Yo no lo tomo tan personal porque, gracias a Dios, no estoy enferma. Pero hay mucha gente que sí. Y eso que ustedes hicieron la daña".