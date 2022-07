Canta Conmigo Ahora: el incómodo momento de El Tirri con Cristian Castro

El programa de Marcelo Tinelli tuvo algunas tensiones protagonizadas por El Tirri y Cristian Castro. Qué pasó.

El debut de Canta Conmigo Ahora, programa que conducirá Marcelo Tinelli, tiene algunas tensiones marcadas por un antecedente entre dos de los cien jurados que formarán parte del reality show. Luciano "El Tirri" Giugno y Cristian Castro protagonizaron un momento incómodo que fue revelado estas últimas horas.

Marcelo Tinelli tiene todo listo para su vuelta a El Trece con un nuevo formato televisivo bajo el nombre de Canta Conmigo Ahora. En este marco, se revelaron algunos detalles vinculados con El Tirri y Cristian Castro, quienes tienen una historia detrás ocurrida años atrás que los marcó hasta el día de hoy.

En diálogo con LAM conducido por Ángel De Brito por América TV, El Tirri brindó declaraciones en torno a este tema. "¿Y Cristian Castro qué onda?", preguntó curioso para la risa del ex integrante de Los Fabulosos Cadillacs. "Yo lo adoro un montón", expresó sobre su compañero en el programa.

Allí deslizó que ya se conocían por un hecho en particular. "Yo ya lo conozco a él desde Punta porque vino para mi cumpleaños y no lo dejamos... bah, Marcelo dijo 'que no entre' porque pensamos que era una joda", relató el productor musical sobre uno de los primeros encuentros con el cantante mexicano.

Por lo que contó, el momento en el que se conocieron fue muy incómodo. "Hacía fiestas grandes para mi cumpleaños. Vino un seguridad y nos dijo 'está Cristian Castro'. Dijimos 'ja ja' y seguimos bailando", detalló sobre lo que pasó hace unos años, hecho que lo dejó mal parado sin querer por la actitud de no dejarlo pasar.

"Llamó la manager y dijo 'escuchame, estaba Cristian Castro y no lo dejaron pasar' ¡Nos queríamos morir! Me lo encontré después en un restaurante acá", agregó. En cuanto a la reunión que tuvo luego de la tensa situación, El Tirri indicó: "'Perdón' le dije. Pensamos que era joda. Tengo una onda bárbara con él, es un fenómeno. Van a ver cosas de él, de las devoluciones".

Su adicción al alcohol

Además de otorgar detalles al respecto del estreno de Canta Conmigo Ahora, Luciano "El Tirri" contó el mal momento que vivió tras haber sido adicto al alcohol. "La última vez que tomé va a hacer diez años y fue en un show que produje con Fito Paez y Charly en Bogotá. No me acuerdo nada, lo único que dije es si hoy llego vivo", dijo.

En esta misma línea, reveló que no iba a ir a un grupo de alcohólicos anónimos porque "volvía con todo" y habló de una "decisión propia". "Hago una vida divina, me divierto. Es más, me divierto más siendo así, real, sin tomar nada", aseguró quien en paralelo destacó el compañerismo de su pareja Mimi Alvarado: "Las que se bancó al principio conmigo no tiene nombre".

Cuándo empieza Canta Conmigo Ahora

Se acerca el estreno de Canta Conmigo Ahora, el nuevo programa de Marcelo Tinelli que se emite por El Trece. A muy poco tiempo del lanzamiento, miles de televidentes se preguntan cuándo empieza, quiénes son los jurados y participantes confirmados y cuáles son los días y horarios del ciclo de entretenimiento.

Tras muchas pruebas y audiciones, el nuevo ciclo por el que Tinelli y Adrián Suar apuestan fuerte para hacerle frente a Telefe en el rating saldrá al aire. La estrategia tiene mucho que ver con el gran interés del público por la propuesta musical de La Voz Argentina, ciclo perteneciente al canal de las tres pelotitas que tiene mucho rating.

De acuerdo a lo que se pudo saber, Canta Conmigo Ahora es un programa musical en el que diversos participantes deberán cantar y ser sometidos a diversas pruebas que serán evaluadas por 100 jurados. Es clave tener en cuenta que no todos los jueces serán famosos, por lo que también participarán otras personas expertas en la materia.

Canta Conmigo Ahora empieza este lunes 25 de julio. El programa, conducido por Marcelo Tinelli, se transmite de lunes a jueves a partir de las 22.30 horas por la pantalla de El Trece. El ciclo se puede ver sin la necesidad de tener contratado un servicio de cable.