Canosa rompió el silencio en medio de los rumores de despido

La periodista apareció en sus redes en medio del escándalo por su ausencia de A24. Viviana Canosa estaría angustiada por la salud de su madre.

Viviana Canosa dio la cara tras las especulaciones por su ausencia en su ciclo de televisión. La periodista les hizo saber a sus seguidores cuándo podrán volver a verla en pantalla y les dedicó unas sentidas palabras, en relación a la cantidad de tiempo que hace que no se sienta frente a las cámaras.

“Buen día a todos. Si Dios quiere, esta semana los veo. Los extrañé mucho.. Bendiciones”, escribió la locutora desde su cuenta de Twitter y así hizo referencia a sus ansias por volver a trabajar. En la sección de comentarios, Canosa recibió mensajes de apoyó y también algunos que vieron un acto de irresponsabilidad en ella. “Mentirle a la gente con pcr falsos y después aparecer como si nada diciendo ‘los extrañé’ es de una hipocresía pocas veces vista”, reza una de las respuestas.

El aviso de A24 tras la disputa por la ausencia de Viviana Canosa

“Los motivos por los que Viviana Canosa no volvió este lunes a su programa en A24 nada tienen ver con una supuesta salida de la señal de noticias, como se especuló en las últimas horas. En tanto, luego Canosa debió afrontar un brote de la variante delta de coronavirus en el colegio ORT, al que va su hija Martina”, comenzó el comunicado publicado por el canal donde la periodista trabaja.

“Pero Viviana negó que esto las haya afectado y confirmó que su hija no se contagió, incluso mostró estudios de anticuerpos para comprobarlo. Quien sí atraviesa por estas horas un cuadro de Covid complicado es su mamá Mirtha, motivo por el cual Viviana Canosa avisó que no iba a poder retomar por estas horas la conducción de su ciclo Viviana con vos, como tenía pensado”, continúa el anuncio.

“La realidad es que está un poco complicada por el tema de la mamá. Hasta que eso no mejore un poco, le pidió a las autoridades de A24 que tengan un poco de paciencia con su vuelta”, concluye el texto.

El malestar de Mariano Iúdica con Viviana Canosa

Mariano Iúdica se expresó en su ciclo de televisión sobre el éxito de Viviana Canosa, debido a la agenda política. “¡Yo lo único que sé es lo siguiente! ¡Todos los días a las once de la mañana y a las tres de la tarde pasan cosas que le hacen el programa a Viviana Canosa! ¡Y no a nosotros!”, lanzó y remató: “Lo quería decir, todos los días vienen ‘¡Habló Cristina!’ ‘¡Tweeteo no sé quién!’ Y bueno, y Canosa se va a quinientos puntos en A24 y nosotros… ¿No puede haber un día normal? ¡Para que hagamos Polémica y que después vengan tranquilos Pamela y Jey!”.