Cande Tinelli debió ser operada de urgencia tras un fuerte accidente.

La preocupación invadió al clan Tinelli luego de que Candelaria Tinelli sufriera un accidente durante la grabación de la segunda parte del reality familiar, Los Tinelli. La artista tuvo que ser operada de urgencia tras fracturarse la mano derecha en medio de una actividad con caballos, según revelaron este lunes en LAM (América TV).

El periodista Pepe Ochoa fue quien dio la primicia en el ciclo de Ángel de Brito, causando sorpresa entre los panelistas. “Estaba en una situación de grabación y sucedió un accidente. Ella siguió, pero cuando terminaron se dio cuenta de que una parte de su cuerpo estaba rota”, relató. Luego agregó que la mediática debió pasar por el quirófano para que los médicos le retiraran una placa y le colocaran un yeso que inmoviliza toda la zona afectada.

La noticia generó una ola de mensajes de apoyo, aunque la propia Cande se encargó de llevar tranquilidad con humor desde sus redes sociales. En una historia publicada en Instagram, la cantante compartió una selfie donde se la ve con el brazo vendado y escribió: “¿Y vos, cómo arrancaste la semana?”. Su publicación, acompañada de un emoji risueño, reflejó que, pese al susto, se encuentra de buen ánimo.

La palabra de Marcelo Tinelli tras el accidente de su hija

El propio Marcelo Tinelli rompió el silencio tras conocerse la noticia y llevó tranquilidad al público. En diálogo con Teleshow, explicó: “Tuvo una caída leve en un caballo y se fracturó un dedo de la mano. Ya la operaron y está perfecta”. El conductor también se mostró pendiente de su hija, acompañándola durante el procedimiento médico. “Fue un susto, pero por suerte está bien y de buen ánimo”, aseguraron desde su entorno.