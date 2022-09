Cande Tinelli se sinceró tras su reconciliación con Coti Sorokin: "Cuesta mucho"

Cande Tinelli habló sin filtros sobre su reconciliación con Coti Sorokin y explicó los motivos de su decisión.

Cande Tinelli se reconcilió de Coti Sorokin, apenas unas semanas después de haber confirmado su separación. Después de varios días sin dar declaraciones, la hija de Marcelo Tinelli finalmente habló con la prensa sobre el tema en profundidad.

En aquel entonces, Cande había dicho que no se trataba de una separación, sino de un "impasse". Ahora que se reconciliaron, confirmó que no fue una ruptura definitiva, sino que necesitaban un tiempo. "Fue un impasse. Es así, a las relaciones hay que trabajarlas. A esta generación le cuesta mucho sostener algo", reflexionó en diálogo con LAM (América TV).

"Hay poca tolerancia, hay poca paciencia y me parece que hay que aprender de la gente que sigue casada desde hace años. Las relaciones se trabajan, se ceden algunas cosas. Se tolera hasta cierto punto. Y como dice (Gabriel) Rolón, hay que aprender a amar lo que le falta a la otra persona", sumó la diseñadora.

Y destacó que a su modo de ver las cosas, "hay que intentar pelearla y ese es el secreto de las relaciones, porque si no uno no tiene paciencia, mandás todo a la mierda y no va". "Yo soy re impulsiva. Soy la peor. Pero también me rescato y pienso... Los dos somos re calentones", admitió la influencer.

Por último, reconoció que tanto ella misma como Coti en el fondo sabían que iban a reconciliarse. "Sabíamos que esto iba a pasar, somos medio así. Pero espero que no vengas cada vez que me separe o pelee, porque puede pasar mil veces más. A mí me encanta estar en pareja, no me gusta la soltería ni joder", concluyó la mediática.

Por qué Cande Tinelli y Coti Sorokin terminaron su relación

Según informó Yanina Latorre en LAM, "se separaron porque él es infumable, tóxico y celoso". "Viste que al principio es todo muy idílico, pero cuando empezás a ceder... ¡Y tiene un ego! Y tengo más cosas que me las voy a reservar, por ahora. No es que es malo, no es que se llevaban mal, no es un maltratador, pero es celoso, controlador e intenso", aseguró la "angelita".

En este sentido, subrayó que Sorokin le hacía escenas de celos a Candelaria incluso porque hacía planes con sus amigas. "Es tóxico. Aparte ella lo dejó mientras él estaba en Madrid, se llevó las valijas de la casa, porque él es negador y no entendía la ruptura", cerró la panelista.