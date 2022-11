Camila Homs no descarta volver con Rodrigo de Paul: "Nunca se sabe"

Camila Homs rompió el silencio sobre la posibilidad de reconciliarse con Rodrigo de Paul.

Camila Homs sorprendió al hablar sobre Rodrigo de Paul, el padre de sus hijos, y confesar que, si el destino así lo quisiera, consideraría volver con él. Estas declaraciones de la modelo salieron a la luz justo días después de los rumores de reconciliación con el futbolista.

Durante las últimas semanas, se dijo que De Paul se habría separado de Tini Stoessel y que estaría intentando recuperar a Homs, quien actualmente está saliendo con el empresario Charly Benvenuto. En este contexto, Camila fue entrevistada y abrió su corazón.

Homs debutó como conductora de televisión en Cucinare (El Trece) y fue entrevistada por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, periodistas de Socios del Espectáculo (El Trece). Además de preguntarle por su presente profesional, indagaron sobre los rumores de reconciliación con De Paul.

"¿Qué te pasa cuando escuchás todo el tiempo el rumor de 'van a volver, él le escribió...'?' ¿Te provoca alguna ilusión?", le preguntó Pallares. “No me provoca una ilusión, sigo con lo mío. Obviamente nunca se sabe qué va a pasar el día de mañana, pero yo estoy muy bien", respondió Homs. "Yo disfruto del hoy, vivo el presente y no me pongo a pensar en un futuro”, agregó.

Sin embargo, aseguró que mantiene un vínculo muy fluido con De Paul ya que "se habla por los niños". Por otro lado, admitió que es “súper posesiva" con sus parejas. "Si esto es mío es mío. No lo mires, no lo toques, no nada. La verdad es que soy un poco tóxica, y una línea muy fina entre los celos y lo tóxico”, concluyó.

La palabra del padre de Camila Homs sobre Rodrigo de Paul

Recientemente, Horacio Homs, el padre de Camila Homs, habló sobre su exnuero y aseguró que "no es un chico" para su hija. "A mí no me gustaría que se reconcilie con Rodrigo. Él es buen chico, pero mi hija creo que se merece otra cosa. No es un chico para ella, esa es la verdad”, dijo en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live.

En este sentido, destacó que Camila "está mejor sola que cuando estaba con Rodrigo" porque "sufrió mucho" por esa ruptura. “El destino nadie lo conoce, pero creo, y es así, que no hubo ningún intento de ninguno de los dos. Camila está enfocada en otra cosa y lo que menos desea es volver con Rodrigo. Uno tiene su conciencia en las cosas que hace", cerró.