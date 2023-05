Brancatelli criticó a Luis Ventura y defendió a Rial: "Una locura"

El periodista habló sobre la vuelta al trabajo de Rial y no perdonó la actitud que tuvo su colega al referirse al infarto que sufrió el conductor de Argenzuela.

Diego Brancatelli, panelista de Jorge Rial en Argenzuela, habló sobre la salud del conductor que se recupera del infarto que sufrió en Colombia y no perdonó la actitud que tomó Luis Ventura con el tema. El periodista habló con Socios del Espectáculo y criticó a su colega: "Una locura".

El diálogo con el programa de El Trece se emitió horas antes del regreso de Rial a su programa en Radio 10. "Nadie está preparado para morirse y literalmente fue lo que me pasó. De hecho, en mi hoja clínica, me la hicieron leer después, ¿no? No me la dejaron leer antes. Dice 'muerte súbita'. Estuve más o menos 10 minutos muerto", reveló Jorge

Durante la entrevista, Brancatelli, que estaba acompañado por Mauro Federico, explicó cuándo podría concretarse el regreso de Rial a su programa de C5N. "Nosotros acá somos un equipo. Lo estamos esperando pero bueno, estamos bancando la parada. Cuando él decida que está bien volverá y hablará para todos los argentinos, que está todo el mundo esperando su palabra. Pero no hay que apurarlo. Él sabrá cuando volver", sostuvo..

Posteriormente, el cronista le preguntó: "¿Qué sentís con lo que dijo Luis Ventura? Él aseguró que había existido 'un show del infarto'". Y Branca no dudó un segundo en compartir su punto de vista. "Me parece una locura. Jugar con la salud de alguien o poner en dudas un problema de salud es grave", criticó y agregó: "Me extraña de él que haya dado un golpe tan bajo e innecesario sobre algo así. Obviamente, que se va a mediatizar porque Jorge es una de las personas más influyentes e importantes de los medios", respondió el periodista.

A continuación, el compañero de Rial afirmó: "Además, se dio todo. Estaba en otro país, está lejos. Pero bueno, ya todo esto se termina". Luego, antes de cerrar, retomó el tema del regreso del conductor: "Vamos a ver qué momento elige Jorge para volver. En algún momento va a tener que contar todo cómo fue, qué pasó y estamos esperando ese momento. No hay que apurarlo, tiene que estar tranquilo. Él sabrá cuándo tiene que volver".

El escalofriante relato de Jorge Rial sobre su infarto

Jorge Rial "volvió de la muerte". Al menos así lo relato este lunes en su programa de Radio 10. El conductor de Argenzuela se presentó al estudio tras la descompensación cardiaca que sufrió el pasada 30 de abril en Bogotá para contar en primera persona cómo fue el infarto que casi le quita la vida.

Según su relato, estuvo unos minutos muerto tras descompensarse en la Clínica del Country. "Nadie está preparado para morirse y literalmente fue lo que me pasó. De hecho, en mi hoja clínica, me la hicieron leer después, ¿no? No me la dejaron leer antes. Dice 'muerte súbita'. Estuve más o menos 10 minutos muerto", precisó.

Luego, el periodista de 61 años detalló que el personal de salud estuvieron 10 minutos tratando de reanimarlo. "Me dieron tres descargas eléctricas y me cagaron literalmente a palos. De hecho, todavía me duele mucho la caja toráxica", agregó. En esa línea, le agradeció a Omar: "El enfermero que se trepó arriba mío y que se negó a dejarme ir".

Todavía consternado por lo que atravesó, Rial sostuvo: "La verdad que todavía no lo asumí. Lo cuento y parece que estoy contando la historia de otro, no la mía. Realmente fue terrible. Repito: todavía no terminé de armar todo. Me voy a enterando de todo de a poquito, hay gente que me va a contando...". Y añadió: "Quiero agradecerle muchísimo a los médicos del Country de Colombia, de Bogotá".