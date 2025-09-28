Laurita Fernández y Jimena Monteverde pasarían de Canal 9 a El Trece en el 2026. Marina Calabro contó que la gente de Kuarzo estarían en negociaciones para "mudar" de señal el programa de ambas conductoras.

Adrián Suar y compañía tienen la mira puesta en Laurita desde hace mucho tiempo. De hecho a principios de año corrió fuerte el rumor del arribo de la rubia a la pantalla del solcito para conducir la versión local de American Idol, proyecto que finalmente quedó trunco por una cuestión presupuestaria.

En cuanto a Jimena, no solo ya formó parte de la señal de el Grupo Clarín en el pasado (tomó notoriedad como la cocinera de Mañanas Informales, programa conducido por fallecido Jorge Ginsmurg) sino que actualmente forma parte de los ciclos La Noche de Mirtha y Almorzando con Juana Viale.

El mensaje de Edith Hermida sobre Beto Casella

Mientras crecen los rumores sobre el posible pase de Beto Casella a otro canal, Edith Hermida dejó en claro que su decisión profesional no estará atada a la señal sino a la oferta económica que reciba. En diálogo con Ya fue todo (Jotax), la histórica panelista de Bendita fue tajante al hablar de su futuro si el conductor finalmente se muda de Canal 9.

“Todo depende de la plata, yo voy atrás de la plata, soy así. Lo amo a Beto, lo quiero, todo bien con él. Si me dicen que me quede a conducir Bendita, es lo mismo: todo depende de la plata”, aseguró sin rodeos, dejando en evidencia que la cuestión salarial será clave a la hora de decidir su próximo paso.