Beto Casella se quedará sin una panelista histórica: "Es mi decisión"

El periodista deberá hacer cambios en su equipo tras esta abrupta salida.

Beto Casella quedó sin una de sus panelistas históricas, quien se desprende del ala del icónico conductor y reveló el motivo de su decisión en sus redes sociales. La periodista que ha trabajado con el presentador, tanto en radio como en televisión, durante casi dos décadas se expresó sin tapujos sobre su salida del ciclo.

Se trata de Lola Cordero, quien ha trabajado en múltiples temporadas de Bendita y en el programa radial Bien Levantado, del que se desvinculará. En su cuenta de Twitter, la panelista enunció: "Beto vuelve a la FM, hará un éxito como siempre, él sabe que lo quiero, tiene todo mi apoyo en esta nueva aventura. Soy muy afortunada por haber compartido estos 16 años en Bien Levantado, solo tengo palabras de agradecimiento hacia él y los oyentes".

"Los dos sentimos que habíamos cumplido una etapa, yo no quería irme de Continental donde me siento en mi casa y él tenia un nuevo proyecto. Es mi decisión quedarme en Continental590. Gracias Beto por tanto! Rostro ofreciendo un abrazo. No te libras de mi! Jaja seguimos juntos en Bendita", cerró su posteo la periodista.

Beto Casella fulminó a Juana Viale

Hace algunas semanas, Beto Casella se refirió al rol de Juana Viale como conductora del programa de su abuela, Mirtha Legrand, y la alevosa campaña para Juntos por el Cambio. "Decidieron hacer un comité de Juntos por el Cambio del programa ¡Está bien! ¡Yo que sé! Hay programas que van por otro lado…y Juana va por ese", opinó, en medio de una emisión de Bendita, tras un informe que daba cuenta de las escasas habilidades de la actriz a la hora de conducir.

"Mirtha es una leyenda que tiene que volver a la televisión", agregó Horacio Pagani, panelista de Bendita. Por su parte, Edith Hermida también opinó sobre el tema y mostró su desencanto para con la manera en que la hermana de Nacho Viale lleva los programas de su abuela: "¡Devuélvanle el programa a Mirtha! ¡Es lo único que queremos!".

Casella remató el momento con una detallista observación que hizo sobre una falla de Juana Viale en su manera de despedirse al aire: "Lleva un año y medio conduciendo y todavía no aprendió a decir ‘como te ven te tratan, si te ven mal, te maltratan’. ¡Siempre se confunde una sílaba!".