Beto Casella criticó a la gestión de Javier Milei.

En la emisión de este sábado 20 de septiembre de TVR (C5N) estuvo como invitado Beto Casella, reconocido conductor (sobre todo por el rol que ejerce en Bendita). Allí, el hombre de 65 años habló acerca de la situación actual de la Argentina, haciendo especial hincapié en la gestión que está llevando adelante Javier Milei.

Lejos de elogiar el presente del país, Beto se lamentó por el panorama que hay por delante y señaló algunos de los errores tanto del presidente como de su partido. Además, evidenció que no recuerda "peor momento que este" y habló sobre cómo lo viven tanto él como sus compañeros.

¿Qué dijo Beto Casella sobre el gobierno de Javier Milei?

Beto Casella habló acerca de Javier Milei.

En primera medida, Beto Casella expresó: "Me preocupa que muchos economistas del mismo palo, como Cachanosky, Carlos Rodríguez o Melconian, digan que el plan no es viable y que el Gobierno se la pega. Uno quisiera que al Gobierno le vaya bárbaro y que la gente sea feliz, pero no solo lo critican Juan Grabois o Myriam Bregman, también los cercanos".

En esa misma línea, señaló: "Algunos periodistas le están soltando la mano a Luis Caputo. Comunicadores que antes acompañaban ahora tienen un tono más crítico. Así que no sabemos cuánto va a durar en el cargo. Ahora el Gobierno habla de un intento de golpe blando. Un paro, una marcha o una crítica televisiva no es helicóptero. Lo que piden es un cambio de rumbo económico. No hay que confundirse".

Por otra parte, mencionó: "Milei dijo que el sueldo anda en 1.200 dólares. La mayoría de mis colegas que trabajan en la tele no llegan a la mitad de esa guita. Los que peor lo padecen son los mismos de siempre. Pensábamos que el déficit cero iba a costar un sacrificio, pero que al menos iba a dejar un plan redondito. (...) Argentina venía mal en los últimos tres años. La última etapa de Massa fue mala, la inflación era irrespirable. Pero ahora nunca vi tan precarizados a los trabajadores. A mis compañeros les alcanza para pagar el alquiler, las expensas y dos cositas más. Dios quiera que lo puedan solucionar, pero no recuerdo peor momento que este".

Respecto a la jubilación, sostuvo: "350 lucas una mínima. Cuando se fue Sergio Massa estaba en 90 mil, pero el costo de vida era otro, servía para más cosas. Por supuesto que había una inflación insoportable en ese momento, por algo gana Milei". Finalmente, también apuntó: "No hace falta sobreactuar la crueldad. Hay un complejo de no querer parecerse al delaruismo. Pero quizás el rechazo a la crueldad se expresó en las elecciones de la provincia. En mi vida había visto que le pidan a un tipo sin una gamba que vaya a demostrarlo para que le den la pensión por discapacidad".