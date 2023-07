Beto Casella le puso los puntos a Edith Hermida en vivo: "No me parece para nada"

El conductor y la panelista protagonizaron un incómodo momento en vivo tras el informe diario de la producción.

Beto Casella y Edith Hermida protagonizaron un fuerte cruce al aire en Bendita TV. El conductor y la panelista tuvieron un enfrentamiento tras el informe de uno de los temas del día y Casella tuvo que frenar en seco a su colega.

La situación se dio en medio del debate por todas las señales de streaming que hay disponibles y que cada vez ganan más terreno en la industria del entretenimiento. Precisamente, se ahondó en el caso de Loft, el canal que se había abierto Cande Molfese, y que tuvo que cerrar por falta de audiencia. Luego de mostrar unas declaraciones de la actriz, en donde contaba su angustia por el fracaso del proyecto, Hermida dio su opinión al respecto.

"A mí me parece re interesante todo lo que dice Cande, la banco, me gusta y la abrazo. Y no me parece para nada como para reírnos...", empezó por decir la panelista, pero fue rápidamente interrumpida por el conductor. "Perdón ¿Alguien se rio?", indagó Casella serio y obtuvo una respuesta negativa por parte de su compañera.

En este marco, Beto reafirmó: "¿Por qué advertís de algo que no pasó acá? Porque pareciera que está advirtiendo a alguno". Entonces, Hermida replicó que "le pareció medio en sorna como estaba armado el informe", pero el conductor no la dejó quedarse con la última palabra. "Es tu percepción, esto no es un noticiero mi amor, la edición de este programa está desde el primer día. Si no te gusta…", sentenció Casella.

Fuerte opinión de Beto Casella sobre los dichos de Jorge Lanata de Wanda Nara

El periodista dio un diagnóstico sobre Wanda Nara cuando no había ningún parte médico oficial, en medio de una internación de la conductora de Masterchef. El comunicador fue criticado por muchos colegas, entre ellos, el conductor de Bendita: "Es muy curioso porque Lanata arrancó muy joven en el periodismo, no puede no saber esto. Primero que tenés que saber lo que dice la ley y segundo es una cuestión de sensibilidad. Marina Calabró que tiene la mitad de la edad de Lanata, le dice cómo tienen que ser las cosas". Casella destacó los códigos de otros colegas que respetaron a la familia Nara y no hablaron sobre la salud de la conductora: "Esto no es cuestión de ser transgresor o que no le importe, hay una ley. Si la familia de Wanda Nara lo demanda, se lo gana. Hay una ética periodística, no es que lo estamos diciendo solemnemente".