Benjamín Vicuña rompió el silenció y reveló quién es el "amor" que mencionó en los Martín Fierro

Tras la polémica que generó en su discurso en los premios, Benjamín Vicuña contó los detalles detrás de su declaración. Qué dijo el actor chileno.

Benjamín Vicuña rompió el silencio y contó la verdad detrás de su discurso en los Premios Martín Fierro 2023. El actor chileno generó gran controversia al subir a recibir su premio como mejor actor de reparto al mencionar que argentina "le había dado un amor". Luego de varias especulaciones al respecto, el artista contó la verdad.

Luego de que Vicuña hiciera esta confesión, las cámaras apuntaron a Carolina "Pampita" Ardohain, quien estaba presente en los premios y participó de la alfombra roja junto él y al hijo más grande que tienen el común, Bautista. Luego de todos los memes y teorías que surgieron, el actor brindó una nota con LAM (América TV) y contó la verdad detrás de la declaración.

"No fue dedicado a Carolina, miren como meten púa", empezó por decir Vicuña entre risas y bastante incómodo. "Yo sabía que no me iba a ir sin hablar de esto. Pero el amor es genérico, porque la verdad es que acá conocí al amor", continuó el actor chileno sobre el tema.

Finalmente, aclaró que al "amor" que se refirió fue al de sus parejas, sus hijos, el país que lo recibió y en el que vive hace 14 años. Por otro lado, Vicuña confirmó que se encuentra soltero y que, por el momento, no tiene intenciones de volver a formar una pareja a la brevedad.

Momento incómodo entre Benjamín Vicuña y Pampita: "Esto es un quilombo"

Benjamín Vicuña y Pampita sorprendieron a todos tras mostrarse juntos después de muchos años en la alfombra roja de la ceremonia de los Premios Martín Fierro 2023. Ambos se encontraban junto a su hijo Bautista y mantuvieron un cálido diálogo con los conductores Iván de Pineda y Sofía Martínez, pero con una actitud fría entre ambos, ya que nunca se miraron a la cara.

Vicuña y Pampita están nominados en sus respectivas labores. Por un lado, el actor chileno por la serie El Primero de Nosotros; y por el otro, la conductora en su trabajo al frente del reality show El Hotel de los Famosos por El Trece. "Siempre con nervios, El Primero de Nosotros lo grabamos hace ya un año. Encontrarnos con los compañeros y las compañeras es maravilloso pero sí, hay nervios", dijo el actor.

Mientras De Pineda y Martínez lo entrevistaban a él, apareció Pampita de repente a abrazar a su hijo y saludar fríamente a su expareja, con quien terminó por haberla engañado con "La China" Suárez. "Sé que es una terna re fuerte. A ellas las admiro, aprendo de verlas en pantalla, siempre están con su mejor cara, pura admiración, sería un gran honor y un mimo al alma si me llega a tocar", dijo sobre un posible premio a mejor conductora.

Lo llamativo fue que antes de que aparezca en pantalla Pampita, Vicuña se mostró sumamente incómodo y amagó a irse. "Uy, viene la mamá, esto es un quilombo", lanzó mientras Sofía Martínez lo arengó a que se quede. Una vez finalizada la entrevista, pasaron a otro sector de la alfombra roja donde estaba Susana Giménez.