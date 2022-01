Benjamín Vicuña fue al cumpleaños de Pampita: las fotos que se filtraron

Benjamín Vicuña estuvo presente en el cumpleaños número 44 de Pampita junto con sus hijos y el esposo actual de ella, Roberto García Moritán.

Benjamín Vicuña y Pampita comparten tres hijos en común: Beltrán, Bautista y Benicio. A pesar de que terminaron su relación en 2015, se mantienen unidos como familia y hoy en día tienen un vínculo muy unido por el bien de sus hijos. El lunes 17 de enero Pampita cumplió 44 años y lo celebró junto con sus seres queridos más cercanos, entre ellos Vicuña.

Pampita también estuvo acompañada por su pareja actual, Roberto García Moritán, y su hija recién nacida que dio a luz el año pasado, Ana, además de otros amigos y familiares. Pasadas las 12 de la noche hizo que Moritán, que cumple años al día siguiente de ella, soplara las velitas junto con el exfutbolista chileno Iván Zamorano, que también cumple el mismo día.

En las fotos tomadas por Ciudad Magazine se puede ver a Benjamín vestido con un pantalón negro y una camisa celeste llegando con unas bolsas de regalos para Pampita. En otras, aparece él muy sonriente pasando la velada junto a sus hijos e incluso se lo ve en otra muy enternecido con la bebé de Pampita.

Las fotos del cumpleaños de Pampita número 44: Benjamín Vicuña llegando al evento.

Las fotos del cumpleaños de Pampita número 44: con sus hijos y Roberto García Moritán.

En la fiesta también estuvieron los hijos del marido de Pampita, Santino y Delfina, que se presentaron de sorpresa a la fiesta escondidos en una especie de caja gigante. Entre los momentos más emocionantes de la noche se destacan cuando Pampita dijo unas palabras de agradecimiento y nombró a “Blanquita”, la hija que tuvo con Vicuña y que falleció en 2012.

Las fotos del cumpleaños de Pampita número 44: Benjamín Vicuña jugando con Ana, la hija de Pampita y Moritán.

Las fotos del cumpleaños de Pampita número 44: Pampita soplando las velitas con Roberto García Moritán.

Horas atrás había hecho otra celebración mucho más íntima en su casa de Nordelta junto con sus hijos, Moritán y algunos de sus amigos más cercanos. Allí, organizó un asado y sopló las velitas mientras sostenía a Ana en brazos y sus seres queridos le cantaban el feliz cumpleaños, primero en español y después en inglés.

Las fotos del cumpleaños de Pampita número 44: el festejo íntimo de Pampita horas antes del festejo.

¿Quién es la amiga de Pampita y nueva pareja de Benjamín Vicuña?

Recientemente, Vicuña fue fotografiado en Punta del Este junto con Eli Sulichin, amiga de Pampita con quien se rumoreaba que había empezado a salir. Después de muchas especulaciones finalmente esta versión se confirmó cuando fueron vistos en la vía pública y se supo que él había viajado hasta Uruguay para verla.

“Es una chica bien, de buena familia, no es del medio, no quiere ser famosa ni le interesa la plata. Se conocieron en el bautismo de Ana porque es amiga de Pampita, empezaron a hablar ese día y no se dejaron de ver. Ella está en Punta del Este y él la fue a visitar”, había contado Yanina Latorre en Los Ángeles de la Mañana (LAM).

Por lo poco que se sabe de Sulichin, tiene 32 años, trabaja en una empresa de marketing y estuvo a punto de casarse en dos ocasiones diferentes, pero por algún motivo u otro se terminó cancelando. “Uno es el hermano de David Matalón, que es el dueño de una marca de ropa. Y el otro es Joaco, otro millonario y dueño de estas famosas botitas o borcegos que están muy de moda”, agregó Paula Varela en Intrusos.