Batacazo de A24: los números que ilusionan a Daniel Vila y preocupan a LN+.

La programación 2025 de los canales de noticias está arrojando sus primeros registros de audiencia, que ya están delineando primeras victorias y caídos en la lucha diaria por el rating. Y en el terreno de las transmisiones on demand por Youtube la señal A24 dio un inesperado batacazo, creando una nueva preocupación para su competencia directa en LN+. ¿Qué está pasando con el canal de Daniel Vila?

Según un informe de la consultora Rating Streaming, las transmisiones de Youtube de A24 están viviendo un momento de alza debido a la nueva oferta de periodistas y conductores que se sumaron a la grilla. En cambio, LN+ está pasando por un bajón de visualizaciones que preocupa y obliga a los gerentes de programación a ponerse más creativos afín de no perder tanta audiencia.

El informe revelado analiza números de rating en transmisiones de Youtube que corresponden al promedio semanal de la transmisión online, de lunes a viernes de 8 a 23 horas, en ambas señales. Para el 2025, A24 decidió apostar fuerte a su grilla y convocó a los periodistas Eduardo Feinmann, Antonio Laje, Baby Etchecopar, Ignacio Ortelli, Marina Calabró, Luis Novaresio, Facundo Pastor y Héctor Rossi para ofrecer una propuesta competitiva con los canales de noticias. Del otro lado, LN+ incluyó en su selección de periodistas a María Laura Santillán, Débora Plager, Cristina Pérez, Luis Majul, Esteban Trebucq, Horacio Cabak y Débora Plager.

Lo cierto es que el informe determinó que LN+ en la ultima semana de febrero del 2025 se encontró en la mitad del promedio que conseguía en durante sus picos destacados en la primera quincena de noviembre 2024, que la perdida de audiencia de LN+ no se traslada en su totalidad a A24, y que la suma de LN+ y A24 en las semanas de febrero con el lanzamiento de las nuevas transmisiones se encuentran entre un 20 y 25% menor que a los meses de septiembre y octubre de 2024. Esto puede deberse a la migración de figuras que otrora fueron de LN+ a la competencia directa en A24, del Grupo América, que es uno de los canales de noticias de actualidad política con una mirada afín al Gobierno de Javier Milei.

Los datos que ilusionan a A24

Asimismo, el informe también revela que A24 logró aumentar cerca de un 45% con su nueva programación en la ultima semana de febrero con respecto a la primera semana de septiembre 2024 y determinó que el canal obtuvo un aumento del 27% en correspondencia a su mejor semana de audiencia del año pasado que fue durante el caso Loan, en la última quincena de julio 2024 . El informe determina que el pase e incorporación de nuevas figuras benefició a A24 en su lucha diaria por el rating y que LN+ es el principal caído, ya que es la competencia directa en números y visualizaciones on demand. Por el momento, no se sabe si LN+ implementará una nueva medida para lograr compensar los números bajos y darle a su audiencia un motivo para no cambiar de canal.