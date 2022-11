Batacazo: ahora, Tinelli "quiere volver" con un viejo amor

Marcelo Tinelli dejará El Trece en diciembre y ya se confirmó que quiere volver con un viejo amor.

Marcelo Tinelli confirmó en los últimos días que su vínculo con El Trece terminará en diciembre pero eso no será su final en los medios, ya que tiene varios proyectos en mente tanto en lo personal como para su productora Laflia. Cuáles son los planes del reconocido conductor para el 2023 tras el final de su contrato con la señal del Grupo Clarín.

Después de 17 años en el canal, Marcelo Tinelli dejará El Trece en diciembre próximo, fecha en la que culminará su contrato con la señal. Así lo confirmó el propio conductor en sus redes sociales, donde también explicó que pese al fin de su vínculo con el canal del Grupo Clarín, seguirá conduciendo y llevando adelante los distintos proyectos que tiene con su productora Laflia.

De estos últimos habló Laura Ubfal en su portal de noticias del espectáculo, donde reveló cuáles son los planes de Tinelli. Uno de los proyectos que más entusiasman al ex Showmatch para el año que viene es el de conducir un late night show, un programa con el que cierre la transmisión del canal cada día, con humor, musicales y entrevistas, como en su momento fue Videomatch.

Por otra parte, el histórico conductor tiene en mente dos realities: uno en la Patagonia argentina y otro basado en su familia. Tinelli le ofreció a Suar llevar a la pantalla de El Trece tanto el formato en la Patagonia como el programa nocturno, y en la señal del Grupo Clarín analizan sumar ambos proyectos a su grilla.

En cuanto al reality basado en su familia, el ciclo seguirá al conductor y a todos sus hijos (Micaela, Candelaria, Francisco, Juanita y Lorenzo), y estará disponible en alguna plataforma todavía no confirmada. Respecto a las ficciones que Tinelli tiene en marcha, Laflia es parte de la producción de Amores inesperados para Star+, dirigida por Marcos Carnevale y con el protagónico de Martín Bossi. La serie contará con seis episodios que son conclusivos y tienen distintos elencos, a excepción de Bossi, que interpretará a un personaje distinto en cada capítulo.

Además, la productora de Tinelli también tiene los derechos para llevar a la pantalla la historia del "Gordo Valor", algo que intentará realizar el año que viene. Por último, como el conductor se irá al Mundial de Qatar con sus amigos, El Trece emitirá los fines de semana especiales de Canta Conmigo Ahora, que contarán con Manuel Wirtz como presentador.

Tinelli contó la verdad de su relación con Guillermina Valdés: "Había un pacto"

Marcelo Tinelli se expresó luego de que Guillermina Valdés participara en ¿Quién es la máscara? y reveló la verdad sobre su relación actual con quien fu esu pareja. Luego de que la actriz protagonizara un programa de Telefe que compitió hasta último momento con Canta Conmigo Ahora en la batalla por el rating, el conductor de El Trece no dejó lugar a dudas: "Había un pacto".

Consultado por LAM sobre su opinión al observar a Guillermina Valdés aportando su talento en la competencia, Marcelo Tinelli fue contundente: dio a entender que actualmente no se entera de las novedades laborales de su expareja, ya que no le contó acerca de su incursión en Telefe debido a un pacto de confidencialidad.

"No me molestó, cero. Conociendo a las personas no creo que haya sido así para nada. Son especulaciones que puede hacer cualquiera", sentenció Tinelli. Luego, en LAM le consultaron: "¿Ella te comentó que iba a estar en el programa o no te dijo nada?". Dejando en claro que ya no tienen la misma comunicación que antes, Marcelo Tinelli reveló que Guillermina Valdés no le confió su secreto laboral: "No, creo que había un pacto de confidencialidad. Así que no (me dijo nada) pero está todo bien".