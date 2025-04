Barili terminó el noticiero de Telefe apoyando el reclamo de trabajadores por mejoras salariales: "Necesitamos"

El comentario de Barili en el cierre de Telefe Noticias.

Rodolfo Barili es uno de los conductores más reconocidos de la televisión argentina y en este momento, se encuentra al frente de Telefe Noticias como hace más de 20 años, pero sin la presencia de Cristina Pérez. En una de las recientes emisiones del noticiero, el periodista de 52 años mostró su apoyo al paro de trabajadores en reclamo por mejoras salariales en el cierre del noticiero. "Amamos lo que hacemos y deseamos vivir dignamente de ello", expresó.

En la jornada del jueves 10 de abril, hubo un paro general y trabajadores y trabajadoras de Telefe Noticias adhirieron al reclamo en pedido de mejoras salariales. Rodolfo Barili cerró Telefe Noticias visibilizando esta situación y mostró su firme apoyo a la decisión de parar a través de una reflexión que resonó en el ambiente de la televisión.

El conductor apoyó el reclamo de trabajadores que adhirieron al paro del 10 de abril.

"Enorme gracias al equipo de Telefe Noticias que hoy ha posibilitado que estemos al aire", introdujo. "Quiero contarte lo que pasa, como te cuento cada día lo que nos pasa. Hoy no ha sido un día sencillo, ya que buena parte del equipo de Telefe Noticias a través del Sindicato de Prensa de Buenos Aires ha adherido al paro general en reclamo de una recomposición salarial", agregó.

"Amamos lo que hacemos y deseamos vivir dignamente de ello, que todos tengan una remuneración justa por ese trabajo profesional que realizan. Necesitamos que eso suceda pronto, lo antes posible", cerró de manera contundente. El comentario de Barili resonó en el ambiente de la televisión por alzar la voz en el marco de la complicada situación económica en este rubro.

Rodolfo Barili contó que pasaba tras las cámaras con Cristina Pérez: "Fuimos"

Rodolfo Barili hizo frente a los rumores que arrastra hace muchos años y contó la verdad de lo que pasaba detrás de cámaras con Cristina Pérez. Luego de trabajar más de una década en conjunto en Telefe Noticias, los dos periodistas protagonizaron cientos de rumores sobre un supuesto romance. Pero tras varias especulaciones, Barili relató la verdad.

En una reciente entrevista que brindó con Nicolás Peralta para Pronto, Barili confesó cómo vivió este intenso "shippeo" que duró muchos años en televisión pese a que ellos aseguraron que no había nada entre ellos. "Nos queremos mucho. Imaginate que estábamos en una oficina todos los días desde las cuatro de la tarde y luego nos íbamos a cambiar para salir al aire hasta las 10 de la noche", empezó por contar luego de confesar que la salida de Pérez del noticiero "le dolió mucho".

Así, siguió contando cómo se forjó la relación tan especial con Pérez que mantienen hasta el día de hoy. "Seis horas como mínimo juntos todos los días. Y en una oficina no solo hablás del noticiero o discutís temas sino que aportás contenido y hablás de tu vida. Cris no solo era la compañera de aire sino la que todos los días llegaba y me traía un café o yo le llevaba uno a ella", siguió sobre el vínculo que mantenían "detrás de cámara". "Su ausencia se siente adentro y fuera del aire y fue un gran impacto personal. Qué se yo, se me vienen miles de imágenes a la cabeza", siguió.

En este marco, habló sobre el romance que muchos televidentes anhelaban y el cual estuvo rodeado de rumores. "Nosotros vivimos el primer shippeo, cuando nadie sabía lo que era un shippeo. Fue muy temprano, cuando empezamos con Cris. Éramos súper jóvenes, tenemos más o menos la misma edad y todo explotó de alguna manera en un momento en el que los dos estábamos separados, sin pareja", expresó. Luego, finalizó: "Nosotros veníamos haciendo el juego al aire de: 'Te regalo la Luna, Cristina', como un juego normal. Y cuando creció y se fue del universo original de nuestros seguidores naturales del noticiero, fue una cosa rarísima. No era que nosotros especulábamos con eso: era un juego de siempre y nada más. Pero en un momento hubo que aclararlo".