Barassi reveló intimidades de sus charlas con Suar antes de volver a El Trece: "Darío, salvame"

Darío Barassi se prepara para volver a la pantalla de El Trece con el programa Ahora Caigo. La estrategia vinculada al rating que charló con Adrián Suar.

Darío Barassi fue interceptado por el móvil de un programa de espectáculos y aprovechó para brindar sus sensaciones con respecto a su vuelta a la televisión. El conductor y actor estará a cargo del ciclo Ahora Caigo por El Trece y contó cómo fue el pedido de Adrián Suar para que regrese, luego de haber estado al frente de 100 Argentinos Dicen hasta fines de 2022.

"Estoy contentísimo con lo que se viene, de verdad. Hoy estuve conociendo el estudio, estoy preparándome para lo que se viene. Es un formato que va a ser muy divertido. Es muy desafiante, es gigante", expresó Barassi en diálogo con el móvil de LAM, programa conducido por Ángel De Brito en América TV. El nuevo formato tiene a los televidentes expectantes tras el éxito que fue 100 Argentinos Dicen.

"Espero no clavar 7 puntos, quiero medir 14 puntos a la hora que me pongan, yo soy así, un tipo ambicioso", sostuvo. En medio de la alegría por volver a hacer televisión, deslizó qué fue lo que habló con Adrián Suar, gerente de programación del canal.

"Cuando hablaste con Adrián ¿sentiste un 'Darío salvame'?", le preguntó el notero de LAM por el bajo rating que viene teniendo El Trece. "No. Esta gente está curtida, la tele es así, y la carrera nuestra también es así, hoy te aman, mañana te odian, hoy medís, mañana no medís", consideró.

Adrián Suar, contundente sobre el futuro de ATAV: "No funcionan"

ATAV, la gran apuesta de El Trece para el 2023 no cumplió con las expectativas. Tras los bajos números de los primeros episodios, la tira sufrió constantes cambios de horario y el elenco manifestó su enojo contra las autoridades del canal.

Una de las primeras actrices en hacer público su enojo fue Virginia Lago. “Al público hay que respetarlo y quererlo porque sin ellos no hacemos nada", sostuvo la experimentada artista en una entrevista radial por la decisión de la señal del Grupo Clarín de comenzar a trasmitir la novela a las 23.25, cuando inicialmente la pasaban a las 22.



Sin embargo, los cambios de horarios no obtuvieron los resultados esperados y todos los cañones apuntaron hacia Adrián Suar, gerente de programación de El Trece y también propietario de Pol-ka, la productora que realizó Argentina, tierra de amor y venganza. “No es que los actores se suben a criticar, a veces algunos no saben muy bien cómo es la situación. ATAV sigue estando en la pantalla de El Trece, va a seguir estando. Encontró un piso y la expectativa mía era otra”, reconoció "El Chueco", en diálogo con Socios del Espectáculo.

"Yo esperaba hacer otro número de rating para hablarlo fríamente. Cuando no lo encontrás, el primero que sufre es el canal, yo como productor asumo la responsabilidad total, el error fue mío", reconoció y agregó: "Cuando las cosas no funcionan, yo me hago cargo, siempre me hago cargo. Hay algo que yo no vi, pensé que iba a ser de otra manera”.