Barassi mandó al frente a Diego Leuco en plena entrevista: "Le tenés ganas"

Inesperado momento para el conductor de Telenoche. Darío Barassi sorprendió a Diego Leuco en plena entrevista de su noticiero. ¿Qué dijo el conductor de El Trece?

En el aire de Telenoche, Darío Barassi fue entrevistado por Luciana Geuna y Diego Leuco. Fue entonces cuando, en medio del reportaje, el líder de 100 argentinos dicen sorprendió al cordobés con un comentario que lo dejó al descubierto. "Vos le tenés un poquito de ganas", lanzó el sanjuanino, provocando la incomodidad de uno de los capitanes del noticiero. ¿Qué fue lo que pasó?

Todo comenzó con Barassi hablando del afecto que le tiene la gente y cómo se lo demuestran en la vía pública. “La calle está como muy afectuosa, me adoptó como si fuera un primo en Navidad. Siento que me abrazan y me quieren dar vitel toné”, lanzó Darío. En ese momento, Diego Leuco sugirió que la forma de conducir que tiene su colega es diferente a la media argentina: baila, actúa y dialoga mucho con sus participantes.

A raíz del último comentario de Leuco, Barassi aseguró: "Vos le tenés un poquito de ganas (NdeR: al baile), yo te digo ‘soltate’. Me acuerdo que te robaste un almuerzo en lo de Juanita, empezaste a ser mago y yo por dentro te odié”. Diego Leuco quedó sorprendido y todos en el piso rieron al igual que el entrevistado, generando un momento desopilante en El Trece.

El picante comentario de Barassi sobre "Soy Rada": "Era mi amigo"

Bromeando con el estreno de Match Game, programa conducido por "Soy Rada", Darío Barassi aseguró: "Era mi amigo hasta que me robó el horario. Mentira, lo amo. Cuando me contaron que estaban buscando conductor para un nuevo formato, tiré mis semillitas porque me parece que es un pibe que está hecho para conducir”.

“Me lo crucé en camarines, estaba nerviosísimo. Tengo entendido por los números que le fue muy bien. Y me encanta que se sume a esta nueva camada que tiene a Jey Mammón, Lizy Tagliani, y a mí”, sentenció Darío Barassi, contento por el momento que está pasando Rada en un programa que llegó para suplirlo en su horario original (Barassi pasó a la tarde noche).