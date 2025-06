Javier Milei fue muy criticado por Baby Etchecopar.

Baby Etchecopar es uno de los periodistas más viscerales a la hora de exponer sus opiniones sobre la actualidad política en Argentina en su programa de televisión. Así, en un reciente descargo público, el conductor apuntó sin tapujos contra Javier Milei y sus manejos como primer mandatario.

El comunicador aludió a las constantes burlas en redes sociales por parte del Presidente a quienes no piensan como él y fue contundente en su descargo. "Que el periodismo lo quiere voltear, que el periodismo lo quiere destrozar, que somos todos unos hijos de puta, una lacra, el cáncer de la Argentina. No, calmate, si nosotros no existimos, no existís vos", comenzó Baby.

"Es así: si no hablamos de vos, vos de vos no podés habalr. Y con lo de Adorni no te alcanza. Si no hablamos de vos, la gente se olvida de vos auqnue sea el Presidente. Dicho sea de paso, es el único país del mundo donde se habla todo el día del Presidente como una figura del rock and roll, cuando en los demás países a nadie le importa un carajo el Presidente: lo que importa es que el Presidente haga las cosas que el país necesita", continuó el periodista. Y cerró: "Con estos pibes no podés hablar, les falta kilómetros de calle y cemento. No tienen calle, no podés hablar porque se divierten con el Gordo Dan, te ponen en pelotas en la computadora con la integliencia artificial, boludean, son pendejos como mis hijos".

Baby Etchecopar, enojado con Javier Milei por supuesta persecución

"Me resisto a creer que es verdad. No puedo creer que sea verdad, después de tantos años de democracia que no se haya entendido nada. No busco con esto prensa ni respuestas ni aprobaciones, simplemente que el rumor de un chico que se llama Dan diga 'Javier, poné preso a Baby'... Hacer la idea de que en democracia no se pueda opinar en contra, ¿porque se busca la carcel en el periodismo? Es irrisorio", aseguró Baby Etchecopar. Y siguió: "Lo único que puedo decir es una frase de un escritor muy conocido decírsela al Gobierno de Javier Milei, que voté: 'soy periodista, si me matas, te suicidas'".

Javier Milei.

La palabra de Pablo Echarri sobre el gobierno de Milei

"Esta vuelta le tocó a Ricardo por exponer arriba de la mesa una realidad palpable. Argentina es el país más caro del mundo. Es un país invivible y Ricardo lo expresó de una forma muy concreta", comenzó su análisis Echarri. "Fue muy importante lo que hizo, nos llena de contenido y da mucha fuerza para que el resto de los compañeros, que yo creo que son muchos más que cuando muchos de nosotros empezamos a decir lo que pensamos... Lo que está sucediendo es un retroceso, a comienzos del siglo pasado, ni quisiera del pre peronismo", continuó el esposo de Nancy Duplaá. Y añadió: "Creo que el resto de la sociedad no se da cuenta hasta el día de hoy porque está muy concentrado en la desaceleración de la inflación".