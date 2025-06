Mandaron al frente a Nelson Castro por lo que hizo con un elemento de Colapinto: "Si te habremos visto"

Dominique Metzger mandó al frente a Nelson Castro por lo que hizo con un elemento de Colapinto.

Nelson Castro y Dominique Metzger jugaron a ser Franco Colapinto en Telenoche y probaron un simulador de Fórmula 1 como los que usa el piloto querido por todos los argentinos. Pero en medio del simulacro del conductor, su colega lo mandó al frente con un picante comentario que casi le hace perder el control del auto.

Al aire de Telenoche (El Trece) Dominique Metzger y Nelson Castro se animaron a subirse a un simulador de Fórmula 1 con los que practica Franco Colapinto antes de cada carrera. "¿Voy con el taco?", preguntó Dominique antes de proceder a tomar el mando. "Una pilota elegante", deslizó Nelson Castro antes del inicio de la prueba de Dominique. "Tené en cuenta que Franco ha estado entre 4 a 5 horas seguidas arriba del simulador (...) Hoy los simuladores avanzaron mucho y están cada vez más cerca de la realidad", remarcó uno de los creadores del simulador de entrenamiento.

Compenetrada con el manejo del simulador, Dominique apuntó con humor: "Acá como Colapinto, me comí la curva". La conductora terminó su prueba dando una vuelta sin descarrilar y luego fue el turno de Nelson Castro. Los cánticos no faltaron y el conductor subió envalentonado al simulador. "Te toca el piano, te maneja un F1, hace todo Nelson", sostuvo una voz segundos antes de que Nelson suba. Pero lo que más causó gracias a Dominique y el equipo fue la lentitud de Castro para el manejo. "¡Pisalo Nelson, pisalo! No respetes las reglas Nelson, al diablo las reglas", exclamó Dominique.

Nelson Castro conduciendo un simulador de Fórmula 1.

Sin perder el rumbo y sin pisar el acelerador, Nelson Castro aseguró sobre su experiencia: "Te produce la misma sensación de vértigo". Y en ese momento Dominique Metzger redobló la apuesta y lanzó un picantísimo comentario para descolocar a su compañero: "Si te habremos visto en la General Paz pica, pica, Nelson".

Nelson Castro se sinceró y confirmó un secreto a voces: "Soy"

Nelson Castro es un periodista que se muestra totalmente reservado cuando se trata de su vida privada y nunca habló de sus parejas hasta una reciente entrevista en la que se refirió a su sexualidad, un tema de interés para muchos de sus seguidores. "Me produce alegría", remarcó.

Fue en una entrevista con Clarín donde Nelson Castro reveló si tenía pareja y remarcó: "Es una buena pregunta y no la puedo responder (risas). Lo buscaré en Google. Me produce alegría que la gente tenga una visión buena y positiva mía".

Además, en dicha nota reveló que está soltero y que no es homosexual: "Si lo fuera, no tendría ningún problema en decirlo ni por qué ocultarlo". Además, recordó cuando una persona amenazó con contar que era gay: "Me generó mucha gracia. Lo quiso hacer como una ofensa y ni en ese momento me generaba ningún problema. Uno de mis capitales es poder ser transparente. Soy en la vida pública como soy en la vida privada".

En la actualidad Nelson Castro conduce Telenoche, la edición central del noticiero de El Trece, junto a la periodista Dominique Metzger. Además, es uno de los conductores más queridos de Radio Rivadavia y firmó contrato para continuar allí el 2025, aunque se especuló que podría ser el reemplazo de Jorge Lanata en Radio Mitre, algo que finalmente no ocurrió.