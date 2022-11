Así se gritó el gol de Messi para Argentina en la casa de Gran Hermano: el eufórico video

Los integrantes del reality show de Telefe festejaron el gol del capitán de la Selección Argentina. El eufórico video.

Los participantes de Gran Hermano pudieron romper el aislamiento para ver el debut de la Selección Argentina frente a Arabia Saudita. En el gol de Lionel Messi que puso en ventaja al conjunto de Lionel Scaloni, se abrazaron y gritaron de manera eufórica.

A pocos días de haberse desarrollado la gala de eliminación que dejó a Lucila "La Tora" Villar afuera de Gran Hermano, los integrantes del reality show de Telefe se unieron para poder alentar a la Albiceleste. A los 10 minutos del primer tiempo, palpitaron el penal que luego Messi convirtió en gol a puro grito.

Los más desacatados fueron Marcos Ginocchio y Alexis "El Conejo", quienes se abrazaron durante varios segundos a tal punto de que el joven salteño se subió arriba suyo. Además, en la previa del partido que comenzó a las 7 de la mañana del martes 22 de noviembre, tuvieron un emotivo momento cantando el himno con la mano en el corazón.

Cabe recordar que la casa de Gran Hermano tiene a su relator oficial. El encargado de relatar a la Selección argentina para la casa de Gran Hermano será nada menos que Hernán Feler, quien se encuentra trabajando actualmente en TyC Sports. La particularidad, que sin dudas será un desafío especial para el experimentado periodista, es que no podrá dar información de nada que no tenga que ver con lo que está pasando en el partido que esté transmitiendo.

La terrible denuncia de una ex Gran Hermano a la producción

En medio de la gran exposición que tiene Gran Hermano al haberse consagrado como uno de los programas más exitosos del año, salió a la luz una fuerte denuncia contra la producción. Una exparticipante del reality show confesó el fuerte calvario que vivió luego de salir de la casa e incluso aseguró que "Gran Hermano le arruinó la vida".

En una reciente entrevista que brindó con el programa Estamos a Tiempo emitido por América TV, Tamara Paganini, una de las participantes más polémicas de la primera edición del reality en Argentina, confesó el gran problema económico que enfrentó luego de quedar eliminada de la casa en el 2001. "No podía conseguir trabajo, pasé hambre", reveló con gran dolor.

En este marco, la mediática añadió: "Lejos de lo que la gente piensa, que cuando salí de GH me llené de plata. Fue la primera vez que tuve que sacar comida de la basura para comer". Además, añadió: "Vivía en Carlos Paz, huí de Buenos Aires. No tenía de qué trabajar, me quedaba un resto de lo que había ganado en la casa (39 mil pesos), la mayor parte se la di a mis viejos para que la inviertan, pero el verano de 2001 fue terrible, se perdió todo ese dinero".

Visiblemente angustiada por la difícil situación que atravesó en su juventud, Tamara confesó que llegó a hurgar en la basura de una amiga para recuperar la verdura podrida que había tirado ya que "era lo único que tenía para comer". Además, confesó que sufrió mucho hostigamiento: "Había gente que me tiraba piedras y rompían los vidrios de mi casa. Pasé pozos depresivos en estos 20 años y decía ¿por qué? No podía salir a la calle, me tenía que disfrazar de hombre para ir al supermercado, al almacén".