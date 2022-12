Así fue la reacción de Cata, Juan y La Tora ante la salida de Agustín de GH: "Vamos"

La salida de Agustín de Gran Hermano llenó de alegría al grupo de los "Monitos", quienes se juntaron a ver la transmisión en vivo y subieron su reacción a las redes sociales.

Cata, Juan y Lucila de Gran Hermano mostraron su festejo ante la salida de Agustín de la casa de Telefe y mostraron su alegría porque su excompañero Nacho siguió en competencia. Los tres ex-GH dejaron en claro que siguen tan enganchados con el juego como cuando eran parte de él y fueron eufóricos en su festejo.

"Vamos Nacho", gritaron los exconcursantes de Gran Hermano y dejaron ver su alegría por el joven de 19 años que ya pasó varias placas y la gente no lo votó para que se fuera de la casa. Además de la felicidad por la victoria de Nacho, los ex-GH se mostraron felices por la salida de Agustín de la casa.

Los usuarios de redes se pronunciaron sobre el festejo de los exconcursantes y escribieron: "Felicitaciones a los que votaron, los hicieron festejar a los nefastos monitos. Ya son del team de la Tora, Jua y cia.", "Jajajajajajajaj que fantasmas que son estos. Me da gracia como se juntan a festejar como si Argentina fuera a ganar el mundial. Lo mismo con la salida de Juliana. Agustín se sacó solo chicos, ni nacho ni ustedes" y "No banco a Agustín, pero eso no hará que banque a estos nefastos".

Los memes en las redes sociales tras la salida de Agustín de Gran Hermano

Los usuarios de Twitter se expresaron sobre las declaraciones que Agustín tuvo en alusión a las fotos íntimas que guarda de las mujeres con las que estuvo e hicieron un sinfín de memes por las críticas que el participante recibiría al salir de la casa.