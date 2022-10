Aseguran que Morena Beltrán fue "frizada" en ESPN: "La hicieron invisible"

Flavio Azzaro reveló por qué Morena Beltrán perdió espacio en ESPN en el último tiempo y contó quién es el culpable.

Flavio Azzaro aseguró en uno de sus videos que Morena Beltrán fue "frizada" en ESPN y conjeturó los motivos por los que la joven periodista deportiva perdió protagonismo en la señal de deportes. "¿Por qué la hicieron invisible o la pusieron en penitencia?", se preguntó el polémico periodista y ahora youtuber.

Alejado de la televisión desde hace un buen tiempo, Flavio Azzaro se volcó a YouTube, donde encontró una buena cantidad de seguidores para sus producciones. En su canal, el periodista habla de los temas más variados relacionados al mundo del fútbol y uno de sus últimos trabajos giró en torno a Morena Beltrán, una de las personalidades que más creció en los últimos años.

"¿Por qué la hicieron invisible o la pusieron en penitencia?", comenzó preguntándose Azzaro en el video que habla sobre por qué decidieron "friza" a Morena en ESPN. Para el periodista hay un claro culpable de esto y no dudó en apuntar contra él: "¿Creen que le causó gracia a Juan Cruz Ávila, director del canal, ver que Morena Beltrán tenga publicidades en sus redes sociales? ¿Creen que ella comparte con el canal esas ganancias? Esto es algo que Ávila no puede permitir y mucho más viniendo de una mujer".

"Átomo desinflamante, Easy, Pepsi, LG, Puma, Rexona, Gatorade, BetWarrior. Marcas que no publicitan a la pantalla de ESPN", enumeró Azzaro respecto a las distintas publicidades que realizó Morena Beltrán en sus redes sociales y que habrían provocado el enojo de Ávila. En ese sentido, el periodista también contó respecto a otro motivo que alimentó la bronca del productor.

Se trata nada menos que del viaje de Morena a Qatar para presenciar el sorteo de la Copa del Mundo. "Ella no necesitó de la pantalla de ESPN para llegar a uno de los eventos más importantes del mundo y Juan Cruz no puede aceptar que ella tenga vuelo propio, todo tiene que pasar por su órbita", disparó picante Azzaro.

Además de enunciar todo el espacio que debió relegar Beltrán en los últimos meses por la decisión "comercial y sexista" de Juan Cruz Ávila, el periodista remarcó que a los compañeros de su colega en ESPN les "molestaba su rol preponderante a la hora de analizar partidos". Para cerrar, el periodista le dejó un mensaje a Beltrán: "Morena, desde mi humilde lugar te digo, quedate tranquila que el tiempo pone siempre las cosas en su lugar y, a vos, te sobra. ESPN te queda chico".

La promesa de Morena Beltrán si la Selección Argentina gana el Mundial Qatar 2022: "Lo hago, eh"

"¿Qué promesa harías a cambio de que ganemos el Mundial? Algo medio jugado que se te ocurra...", le consultó el youtuber Ezzequiel a Morena Beltrán en una entrevista. Sorprendida, la reportera de ESPN contestó: "¡Ay! ¿Qué puedo hacer? Porque en realidad, un tatuaje ya no sé si es una promesa válida porque yo creo que nos vamos a tatuar todos...".

En ese sentido, afirmó que lleva el 10 de julio de 2021 en su piel, cuando La Scaloneta derrotó a Brasil por 1-0 en el Estadio "Maracaná" de Río de Janeiro para quedarse con un título oficial tras 28 años: "Tengo tatuada la fecha de la Copa América, mirá si no me voy a tatuar el Mundial o algo...".

Al mismo tiempo en el que pensaba la respuesta, Morena Beltrán se atrevió: "No sé, ¿qué hago? ¡Me tiño el pelo de celeste, no sé! ¡Horrible me va a quedar, chicos, pero bueno, un veranito!". "No sé, celeste y blanco... No sé qué hago, algo así", dudó la joven.

"Y sí, me parece que sí, que es lo más arriesgado que puedo hacer", reconoció la comunicadora de ESPN. "¡Pelarme no me voy a pelar, chicos, es un montón!", aclaró la entrevistada. Luego, acordaron entre ambos que el cabello rubio en realidad le quedará "mitad celeste y mitad blanco, una semana". Al mismo tiempo, deseó: "Espero que sea tintura lavable o algo así. Debe haber, ¿no?". "Celeste y blanco, dale. ¡Lo hago, eh, lo hago. Lo cumplo!", cerró Morena.