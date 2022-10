Aseguran que L-Gante rechazó hacer negocios con Marcelo Tinelli: "Lo viene esquivando"

L-Gante habría decepcionado a Marcelo Tinelli tras rechazarle una importante propuesta.

Corren fuertes rumores de que L-Gante habría rechazado una importante propuesta de Marcelo Tinelli. Según trascendió, el creador de la cumbia 420 no habría aceptado la oferta porque no estaría interesado, a pesar de la insistencia intermitente del conductor.

Elián Valenzuela y Tinelli se muestran cada vez más unidos desde que son colegas en Canta Conmigo Ahora (El Trece) e incluso salen de fiesta juntos como buenos amigos. Es por esto que se dice que Marcelo se acercó a L-Gante con la única intención de convencerlo para hacer negocios juntos.

"Voy a contar algo que me va a traer problemas, pero lo voy a contar igual", anunció "Pampito" en Mañanísima (Ciudad Magazine). "¡Contá!", le insistió Carmen Barbieri, la conductora del ciclo. Tras unos segundos de suspenso, el panelista reveló: "Me contaron que Tinelli le quería vender una parte de su productora, de LaFlia, a L-Gante".

Barbieri reaccionó con un gesto de sorpresa y opinó que "no está mal la idea de ser socios", pero "Pampito" le aseguró que esa amistad es falsa, ya que Tinelli intentó "encantarlo a L-Gante todo el tiempo" para que aceptara la propuesta. "No, no seas así. Tinelli no es malo. A Tinelli L-Gante le cayó bien, porque sino él no da bola. No te pone el micrófono. Mirá que había cien jurados y Tinelli tenía a dos o tres que se le notaba en la cara que se moría de amor", lo contradijo Carmen.

"Bueno, eso me habían contado a mí, que él quería venderle una parte de LaFlia. Pero me parece que L-Gante no estaba interesado, él se la esquiva", reiteró "Pampito". "¿Qué sabés vos? ¿Hablaste con L-Gante?", exclamó Carmen, todavía desconfiada de sus fuentes. Sin embargo, el panelista se mantuvo firme y le contestó: "Si yo te digo la información que me llega, de dónde me llega y por qué te digo que L-Gante no estaría tan interesado, es porque me dio una de las partes la información".

Los problemas de rating en El Trece tras el estreno de Gran Hermano

El lunes 17 de octubre, Gran Hermano se estrenó y arrasó en Telefe con un promedio de 22 puntos de rating. Su estreno afectó directamente al rating de Canta Conmigo Ahora, programa de El Trece conducido por Tinelli, que apenas llegó a los 7 puntos. Esto representó un golpe muy duro para Tinelli y para Adrián Suar, ya que el reality de canto venía logrando un promedio de entre 9 y 10 puntos. Incluso al día siguiente, cuando fue la gran final del reality de talentos, Gran Hermano lo superó ampliamente.