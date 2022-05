Apuraron a Maravilla Martínez en la calle: "Te voy a dar dos cachetazos"

Maravilla Martínez reveló una insólita situación que vivió en su visita a Buenos Aires en los últimos días.

Sergio "Maravilla" Martínez pasó por PH: Podemos Hablar (Telefe) y sorprendió al relatar el insólito cruce que tuvo con otro automovilista en las calles de Buenos Aires. "Hubo un boludo que me encerró", explicó el boxeador y actor sobre la tensa situación que vivió hace solo unos días por una discusión de tránsito que terminó de forma inesperada.

Mientras Maravilla Martínez contaba en PH: Podemos Hablar sobre su labor como seguridad de boliches en España cuando intentaba triunfar como boxeador, Andy Kusnetzoff le preguntó si alguna vez lo habían "apurado" en la calle. "Sí, hace tres días, acá en Buenos Aires", replicó de forma sorpresiva el deportista que está promocionando Búfalo, la película que protagoniza.

Incrédulos, Andy Kusnetzoff y los demás invitados quisieron saber más sobre esta situación inesperada. "Hubo un boludo que me encerró con el coche por no poner el giro", explicó el boxeador sobre la acción que desencadenó en un problema de tránsito. En ese sentido, también agregó: "Acá conducen a veces un poco acelerados y no ponen la luz de giro ni ven qué están haciendo".

"Yo le toqué bocina y le dije 'Estás loco. ¿Qué estás haciendo?'. Se bajó del auto y me dijo ‘te voy a dar dos cachetazos'", siguió su relato Martínez. Pero todo cambió cuando el automovilista finalmente se dio cuenta a quién estaba intentando apurar: no le quedó otra que empezar a reírse.

"El hombre que estaba en el coche de al lado se empezó a reír también, e invitó al otro a que suba tranquilo y se vaya", cerró finalmente Martínez ante las risas de todo el estudio.

La experiencia más importante de su vida

Sergio "Maravilla" Martínez recordó cuál fue una de las experiencias más difíciles que le tocó atravesar: "Llegó el mes de abril y me cortaron el agua, llegó el mes de mayo y me cortaron la luz. Me iluminaba con velas en casa, el agua la traía de un gimnasio que estaba a 14 cuadras, venía con 2 baldes. Era complicado, pero bueno, era lo que tenía, me alcanzaba sólo para pagar el alquiler del departamento. Tenía una lata de atún al día, durante meses. No fueron día, fueron meses".

El boxeador reveló que su vida dio un giro inesperado: "De repente salió un combate mundial en Inglaterra. 12 mil dólares de bolsa, 9 mil dólares de bolsa limpios para mí". El conductor resaltó que pasó de tener una lata de atún al día a contar con 9 mil dólares y "Maravilla" Martínez agregó que empezó a comer carne y que para él fue como ganarse "El Gordo" de Navidad.

Al expresar cómo fue la pelea, el deportista manifestó: "Gané, fue un poco dura, me rompió la mandíbula, todos los dientes de arriba, los dientes de abajo, la nariz, dos costillas y tuve 15 puntos en la ceja". Ante la sorpresa del conductor añadió apelando al sentido del humor: "No pasa nada, gajes del oficio".