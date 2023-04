Antonio se quebró en llanto en MasterChef y emocionó a toda la TV: "Los extraño"

Antonio, el participante salteño de MasterChef 2023, tuvo un conmovedor momento frente a sus compañeros al recibir un mensaje de aliento de su mamá y su abuela.

Los participantes de MasterChef (Telefe) debieron cocinar cargados de emoción al recibir dedicatorias especiales de sus familiares y amigos, que los motivaron a pensar un plato para ellos. En este marco, Antonio no pudo evitar quebrarse en llanto al ver a su mamá y su abuela dándole aliento en un conmovedor mensaje.

Todo empezó con una laptop arriba de las cocinas de cada participante y con Wanda Nara autorizando a cada uno a prenderla para recibir un mensaje especial. Cuando le llegó el turno a Antonio, las lágrimas del joven salteño no tardaron en aflorar al escuchar la voz de su mamá: "Hola hijo, ¿cómo estás, papito?". "Pongo play al video y encuentro a mi mamá y a mi abuela, y es la imagen más clara que puedo tener de ellas desde hace mucho tiempo", indicó el aspirante a convertirse en el mejor chef amateur de esta nueva temporada del reality.

"Sabés que estamos orgullosos de vos", expresó la mamá de Antonio. Por su parte, su abuela remarcó: "Te extraño mucho". "Nosotros queremos que hagas una comida pensando en nosotras dos. Queremos que tenga verduras salteadas, algo rico para nosotras dos. Te quiero mucho hijo", agregó la mamá.

Una vez culminó el video, Antonio explicó que significan las mujeres de su familia y con la voz quebrada reflexionó: "Mi mamá representa el pilar fundamental de mi familia, es la que pone el hombro, la que va a trabajar todos los días. Y mi abuela también es otro pilar fundamental, ya es una señora grande pero igual sale a trabajar para llevar el pan a la mesa y no nos falte nada. De chiquitito me crié en la casa de mis abuelos, siempre había comida casera, de hogar, al horno de barro. Todo lo que aprendí fue de ellos".

"Los extraño siempre y sé que vine acá con un objetivo y no me fui en vano desde Salta", cerró el joven, quien dejó sus pagos para instalarse en Buenos Aires durante su paso por el programa. Acto seguido, Antonio deslizó que estar separado de su familia no le está siendo nada sencillo: "Vivir solo en Buenos Aires es un poco difícil. Busco la forma de mantener mi cabeza en otra cosa, pero es muy difícil para mí estar sin mi familia. Y es lo que más me cuesta".