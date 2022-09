Antonio Laje atacó a Cristina Kirchner con una brutal mentira: "Mataron gente"

Antonio Laje protagonizó un vergonzoso momento en A24. En plena transmisión en vivo, el conductor derrapó y lanzó un fuerte ataque contra Cristina Kirchner. Para colmo, horas después, debió rectificarse y pedir disculpas.

Antonio Laje volvió a protagonizar un vergonzoso momento al frente del noticiero de A24. En esta oportunidad, y durante la edición del pasado miércoles 14 de septiembre, el periodista lanzó un brutal ataque contra Cristina Kirchner y otros dirigentes políticos del kirchnerismo en plena transmisión en vivo y se llevó el repudio de las redes sociales.

Todo sucedió a las 7 de la mañana, cuando el presentador de noticias se refería a la declaración de Victoria Tolosa Paz. "Vivió en una era sumamente violenta, tiene esa genética", expresó la diputada nacional del Frente de Todos en una entrevista que le concedió a FM La Patriada.

Tras analizar el testimonio de Tolosa Paz, Laje expresó: "La vicepresidente, en su momento Néstor Kirchner, Parrilli, Zannini y una cantidad de funcionarios son de la misma época de Patricia Bullrich y fueron montoneros". Y como si fuera poco, lanzó acusaciones sin ningún tipo de pruebas o fundamentos: "Y fueron montoneros... y participaron de la guerrilla. Y fueron guerrilleros, y mataron gente y secuestraron gente...".

El pedido de disculpas de Antonio Laje tras sus mentiras en A24

Frente a sus insólitas declaraciones, diversos usuarios de las redes sociales destrozaron al periodista por las acusaciones que hizo en A24. Como consecuencia, este jueves 15 de septiembre, Laje ofreció un pedido de disculpas ante las cámaras de TV por lo que manifestó.

Antonio Laje pidió disculpas tras mentir sobre Cristina Kirchner y otros funcionarios del Frente de Todos.

"Yo ayer comentaba sobre los funcionarios y funcionarias que participaron del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner como de este actual gobierno que fueron parte de Montoneros y de la guerrilla de Montoneros. Nombré a Cristina Fernández, a Oscar Parrilli y a Zannini. Cristina Fernández fue JP, Oscar Parrilli no participó de ningún movimiento y Zannini estuvo preso mucho tiempo por pertenecer al partido comunista", comenzó Laje. Y concluyó: "Es decir que ninguno tuvo que ver con Montoneros o con la guerrilla de Montoneros. Digo... aclaración hecha y disculpas del caso porque uno se equivoca y hay que aclararlo".

Antonio Laje rechazó la movilización tras el atentado contra Cristina Kirchner

Antonio Laje cuestionó la movilización que convocó Alberto Fernández tras el intento de asesinato a Cristina Kirchner los medios se solidarizaron y repudiaron el hecho. Uno de ellos fue la incentivación de la violencia por parte del periodismo y la clase política pero también apuntó contra Alberto Fernández por el decreto del feriado nacional y el llamado a la convocatoria.

En primer lugar, el periodista cuestionó a la custodia de la vicepresidenta y su accionar durante todo el escalofriante momento. "Ir firmando libros y la custodia la deja cruzar sola, se pone atrás. Si era un objetivo, la pintaron de rojo y blanco con un círculo. Rarísimo lo que hace la custodia", opinó.

"Qué es mejor para la Argentina, porque es fundamental que la clase política empiece a pensar en el bienestar de todo el país y no de sus propios intereses. La Argentina entra en un estadio de crisis institucional gravísimo. Cuando te atentan contra una figura del peso, sin importar amores u odios, de Cristina Fernández de Kirchner, tenes que replantearte hacia donde vamos como país", aseguró.

Tras este análisis, el conductor de América TV se dispuso a cuestionar la decisión del presidente de decretar un feriado nacional para movilizarse por la paz social en el marco de las negociaciones con el FMI. "Y te lo linkeo con el viaje de Sergio Massa a Estados Unidos, porque en Argentina no hay que olvidarse que estamos con más del 40% de pobreza, 100% de inflación, un nivel de agresividad espantoso en la calle, la política incentivándola, muchos medios lo mismo. Qué hubiera sido lo mejor para demostrar que como país estamos entendiendo lo que pasa. Un feriado dictado a medianoche para que se movilicen. Qué hubiese sido mejor, este decreto, o un llamado a la clase política, a olivos, que se muestra una imagen de la clase política unida para decir basta a semejante brutalidad política".

"Qué pasa por la cabeza del presidente para tomar una decisión que no ayuda a pacificar a la Argentina sino a dividirla. Si lo que hay que mostrar hoy es que así no se puede seguir. Y lo que están demostrando hoy, al menos un sector, piensa que hay que seguir acentuando las divisiones. La verdad no se puede ver un lindo panorama político así", deslizó Laje.

Y para cerrar, fue de frente contra el presidente. "Convertiste un hecho brutal de violencia política en un acto partidario. Un disparate".