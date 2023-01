Antonela Roccuzzo bancó la canción de Shakira contra Piqué con un mensaje contundente

La esposa de Lionel Messi dio a conocer cuál es su postura ante el escándalo de Shakira y Piqué.

Antonela Roccuzzo dio su opinión sobre la canción de Shakira y Bizarrap en la que la cantante lapida a su expareja con contundentes frases. La esposa de Lionel Messi rompió el silencio en sus redes sociales y mostró su sororidad con la artista oriunda de Barranquilla.

La rosarina solo utilizó una serie de emoticones para hacer saber a sus seguidores cuál es su postura ante la canción: cuatro fuegos fueron los diseños escogidos por la esposa del 10 de la Selección Argentina para comentar en el posteo de Instagram de Bizarrap y Shakira.

Roccuzzo no es la única botinera que apoyó a Shakira en su conflicto mediático; Wanda Nara compartió un fragmento del video de la canción en una de sus historias de Instagram y citó una parte de la letra: "Las mujeres ya no lloran, facturan", en alusión a su adherencia a esa frase tras su ruptura con Mauro Icardi.

Las críticas de Federico Bal a Shakira por exponer sus conflictos maritales

El hijo de Carmen Barbieri y Santiago Bal se pronunció en su cuenta de Twitter sobre la canción de Shakira y Bizarrap y criticó a la cantante por no cuidar a sus hijos: "¿Alguien puede pensar en sus hijos? Si no lo hacen sus padres, que lo haga alguien. Esos dos pibes tienen que ir al colegio, lidiar con el bullying. Psicólogos por siempre. Igual, me encanta todo lo que hace el Biza, pero ¿alguien puede pensar en los niños?", escribió en uno de sus tweets.

Los usuarios de la red social no tardaron en pronunciarse contra el actor por sus críticas a la cantante y éste decidió redoblar la apuesta: "Buen día. Todos tirándome palitos por acá por mi comentario del tema de la shaki. Escuchen algo Salames. Cuando dije que lo de pique está bien y lo de ella mal? Ambos se equivocan! Pero ella lo hace súper mega masivo y sin pensar en sus críos. Sepan que hablo con conocimiento, o ustedes estaban ahí para pagar mi psicólogo cuando mamá y papá hacían un reality de su separación?".