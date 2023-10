Ángel de Brito se sacó y reveló la verdad de Marcelo Tinelli: "Toda"

El periodista dio a conocer un dato desconocido sobre Marcelo Tinelli en América TV. Ángel de Brito no tuvo tapujos a la hora de lanzar su información en Instagram.

Ángel de Brito es uno de los periodistas de espectáculos más picantes del momento, ya que lleva adelante LAM, uno de los programas del momento en la farándula argentina. De esa manera, cada declaración del conductor de televisión tiene mucha repercusión mediática y así fue con un reciente descargo sobre le rol de Marcelo Tinelli en América TV. De Brito fue consultado en su cuenta de Instagram sobre el rating de Bailando 2023 y terminó siendo tajante al respecto.

El reality show llevado a cabo por Marcelo Tinelli regresó a la pantalla chica en América TV a principios de septiembre de este año. Si bien los números de audiencia que el ciclo ha marcado fueron buenos en comparación de las mediciones que el canal de Daniel Vila venía haciendo en esa franja horaria, muchos en redes hablan de un supuesto fracaso del bolivarense.

"Varios hablan del bajo rating de Tinelli ¿Qué opinás?", preguntó un usuario anónimo en una sesión de preguntas y respuestas de Ángel. Por su parte, el periodista respondió sin tapujos: "Que mienten o lo odian. En toda la historia de la tele, JAMÁS AMÉRICA superó a las noches de El Trece, ni estuvo tan cerca de Telefe. Es estadístico".

Carmen Barbieri, irónica sobre Ángel de Brito

La conductora de televisión estuvo como entrevistada en Socios del Espectáculo y allí dio a conocer su vínculo con Ángel de Brito. "Lo consumo hace muchos años por las películas, porque me encantaba Bien de Verano, BDV... Me encantaba Ángel haciendo eso, haciendo eso me encantaba... ¿Quedó claro?", comentó Barbieri. "¿Ahora no?", le consultó la panelista Mariana Brey, consciente de la ironía de la cpaocómica. Y ella sentenció: "Para qué voy a aclarar si oscurece".

Carmen Barbieri, enfurecida contra Yanina Latorre

La diva se mostró harta de que Latorre hable en televisión sobre la vida íntima de su familia, en especial de su hijo y de su exesposo, Santiago Bal. "¡¿Quién te creés que sos?! ¿La dueña de la televisión? ¿Cuánto hace que estás en la tele? ¿De dónde venís? ¿¡Quién sos para decir que yo me burlaba de Sofía Aldrey (ex de Fede Bal)!? ¡La amo! ¿Qué estás diciendo? Es la ex de mi hijo. Es una mujer que amo, admiro y respeto. ¿Cómo me voy a burlar? ¡Estúpida! ¡Sos estúpida! ¡Tarada! ¿Por qué no mirás bien lo que hacíamos? ¡Jugábamos! Trato de que la gente en la casa se ría, disfrute y hablábamos de lo que había pasado", comentó Barbieri. Y cerró: "No quisiera que se repita con otras personas. Porque yo pasé un momento terrible y vos también. A vos te cagaron, te metieron los cuernos. Cómo habrás llorado y sufrido... ¡Lo que habrás adelgazado! Si yo bajé de peso que soy gordita, imaginate vos, mi amor".

En Socios del Espectáculo Carmen fue consultada por su pelea con Latorre y respondió: "Nunca fui amiga. Además, como nunca la quise, ¿cómo la voy a odiar? Para odiar a alguien, que el odio es un sentimiento muy fuerte, tenés que haber querido a alguien. Nunca la quise".