Ángel de Brito se burló de Adrián Suar y El Trece: "Subestiman"

Ángel de Brito lanzó fuertes comentarios contra Adrián Suar y El Trece luego de su abrupta salida de LAM. Qué fue lo que dijo el conductor.

Ángel de Brito continúa en llamas. El inesperado final de LAM (Los Ángeles de la Mañana), que cosechaba buenos puntos de rating en la pantalla de El Trece, es una herida abierta para el conductor, quien desde que comenzó el año no dejó de lanzar dardos. Justamente, en las últimas horas, se burló de las bajas mediciones del canal en el que Adrián Suar es productor.

El reconocido presentador, quien también tuvo un paso como jurado de ShowMatch junto a Marcelo Tinelli, jamás dio detalles profundos acerca de los motivos por los cuales LAM llegó a su fin. Sin embargo, a través de las redes sociales, dio algunas pistas de su disconformidad con las autoridades de El Trece por no llegar a un acuerdo con la productora Mandarina para que el exitoso ciclo de chimentos continúe.

Curiosamente, en las últimas horas, un usuario de Twitter envió un filoso mensaje contra el conductor y el programa que conducía: "Dejemos de agrandar a LAM y a De Brito, le iba bien pero no hacia 15 puntos, hacia 6. El Trece no le va a costar mucho reemplazarlo". Frente a esto, Ángel de Brito lo vio y se burló explícitamente de El Trece, Suar y el resto de las autoridades del canal. "No llegan a seis en ningún horario. Ni a la mañana ni a la tarde. Subestimar es fácil. Ganar, no", señaló.

Como si fuera poco, De Brito expuso los malos rendimientos del nuevo ciclo, El Juego de la Oca, que fue lanzado por El Trece con bombos y platillos. Al parecer, y según filtró Diario Show, esto causó molestia en "El Chueco" y Pablo Codevilla, jerarcas importantes del canal perteneciente a Grupo Clarín.

A la espera de que se defina su futuro laboral en Argentina, el presentador analiza ofertas laborales. A priori, y de acuerdo a lo que trascendió hace unos días, Telefe pica en punta para tenerlo en sus filas de cara a lo que viene en el 2022. Sin embargo, según el propio Ángel, por ahora no hay nada confirmado.

El filoso dardo de Ángel de Brito contra la producción de El Trece

Como si fuera poco, y en otro de los comentarios que le hicieron en las redes, Ángel De Brito fulminó a los trabajadores de El Trece que se encargaban de escribir los graphs durante los programas de LAM (Los Ángeles de la Mañana). "Son los que escribían mis graphs", le respondió a un usuario de Twitter que le había hecho una mención.

El día que Ángel de Brito confirmó la despedida de LAM de El Trece