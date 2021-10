Ángel de Brito reveló la mejor noticia para Santiago del Moro: "Estaba re contento"

El conductor de LAM lanzó una noticia bomba sobre su colega que estará al frente de MasterChef Celebrity 3.

Santiago del Moro y María José Sánchez están esperando a su tercer hijo. Luego de que, en LAM, Ángel de Brito confirmara la noticia, el conductor salió a agradecer por los mensajes de sus seguidores y además, reveló el sexo del bebé.

“Simplemente paso para agradecerles de corazón y contarles que estoy muy feliz, agradecido a la vida y a todos ustedes por estar siempre”, comenzó diciendo del Moro en sus redes sociales sobre la cantidad de mensajes que recibió por la primicia de Ángel de Brito. El conductor no sólo confirmó la noticia, si no que también reveló el sexo de su tercer hijo. “Es cierto, vamos a ser padres nuevamente de una hermosa niña”, expresó Santiago muy emocionado por la noticia.

Ayer, Ángel de Brito fue el encargado de dar la feliz noticia para la familia de Santiago del Moro y María José Sanchez, que ya son padres de Catalina y Amanda. “Va a ser papá Santiago Del Moro, está esperando su tercer hijo, le mandamos un beso grande a él y a su mujer que los quiero mucho. Ayer hablé con Santi a la noche, estaban re contentos. Me dijo ‘ya lo podés contar, mañana’”, expresó el periodista en Los Ángeles de la Mañana.

“María está de 12 semanas, ayer se lo contaron a las nenas también, ya lo sabía parte de la familia. Le mandamos un beso, él es amoroso”, agregó de Brito.

La historia de amor de Santiago del Moro con María José Sánchez

María José Sánchez nació y se crio en Tres Algarrobos, al igual que Santiago del Moro. Durante su adolescencia fue que el conductor conoció a María y tiempo después oficializaron su vínculo. En un reportaje Santiago del Moro, sobre su mujer, expresó : "Es la persona más honesta que conozco y su mirada me resulta más que importante", y sumó: "María no tiene el 'qué lindo” o el 'qué bueno' fácil. Es estricta y dura de persuadir. Todo lo que me diga siempre será genuino”.

El exconductor de “Infama”, siempre mantuvo muy reservada a su familia de la exposición mediática. Son contadas las ocasiones que comparte en su red social alguna imagen de su mujer, o de sus pequeñas hijas Catalina y Amanda. Y Sobre su secreto para mantener a su familia alejada de su demanda laboral en los medios, Del Moro expresó: "En mi casa tengo la contención y el amor que necesito. Ese es el secreto. A mi mujer nunca le importó ni la notita en el portal, ni la fama, ni… Eso me ayudó mucho”.

En diálogo con La Nación, Santiago explicó por qué no decidieron casarse por el momento: "Es una cuestión muy mía. No creo en el casamiento. Nunca me vi en esa foto. Tal vez se relacione con el tener que ser 'el de la fiesta'. Aunque no lo descartaría... Sé que sería súper romántico a la hora de proponerlo, pero finalmente pasaríamos por el Registro a poner una firma y volveríamos a casa. Eso significaría para mí".