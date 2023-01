Ángel de Brito reveló el impensado motivo por el que Jorge Rial no va a LAM

Ángel de Brito filtró en sus redes sociales el impensado motivo por el que Jorge Rial todavía no visitó LAM, pese a que lo prometió hace ya casi 2 años.

Ángel de Brito filtró el impensado motivo por el que Jorge Rial no cumplió su promesa de visitar LAM, luego de que el conductor de América TV accediera a hablar en Argenzuela en el 2021. "No quiere", contó el periodista de espectáculos en sus historias de Instagram ante la consulta de un seguidor.

En el 2021, en medio del estallido del Wandagate, Ángel de Brito accedió a hablar con Jorge Rial en Argenzuela sobre la información que tenía Yanina Latorre. Ante el generoso gesto de su colega, Rial le prometió que visitaría LAM en un futuro no muy lejano para charlar en exclusiva con todo el equipo, pero hasta el momento no cumplió.

En las últimas horas, fue el propio De Brito quien reveló el motivo que se esconde detrás de la promesa incumplida de Jorge Rial, con quien también se cruzó en varias oportunidades en redes sociales. Una de las más recientes fue cuando en septiembre pasado Rial aseguró que cuando jugaba la Selección argentina "desaparece la programación de la tele" y compartió el flojo rating que había. La respuesta de De Brito fue lapidaria: "¿Por eso duraste unas semanas en ese horario?".

El conductor de América habilitó recientemente la caja de preguntas en sus historias de Instagram y un usuario fue directo al grano: "¿Cuándo Rial en LAM?". "No tiene problema conmigo", aseguró De Brito, dejando en claro que sus cruces mediáticos y en redes sociales no influyen en que su colega todavía no haya cumplido su promesa.

De Brito reveló por qué Rial no fue a LAM.

"No quiere pisar América", agregó Ángel de Brito sobre el verdadero motivo por el que Rial no visitó LAM. Teniendo en cuenta cómo se fue del canal luego de más de dos décadas al frente de Intrusos, no resulta extraño que el conductor de Argenzuela no desee volver. Además, hace unos meses también tuvo un fuerte cruce con Daniel Vila, presidente del Grupo América, a quien denunció por amenazas en la Justicia.

Adrián Pallares enfrentó las fuertes advertencias que recibió de Rial: "Me duele"

Uno de los cruces más fuertes que dejó el 2022 fue el de Jorge Rial con Adrián Pallares. Si bien pareció una pelea que quedó en el pasado, el conductor de Socios del Espectáculo retomó el enfrentamiento y habló por primera vez sobre las amenazas que recibió cuando apenas estrenaba el programa con Rodrigo Lussich en El Trece.

“Elijo quedarme con el agradecimiento que siento por él, elijo quedarme con la parte buena, no significa que no me haya dolido, pero no puedo estar enojado”, aseguró el expanelista de Intrusos.

En diálogo con Por si las moscas, el periodista explicó: “Nunca fui del periodismo del grito y del enojo. Equivocadamente tal vez con Rial siempre me pasa que cuando me baja el enojo, me queda la gratitud, la verdad que no quiero estar enojado, agradezco todo lo que viví con él, hablamos después de eso dos veces y me quedan los ocho años que trabajamos juntos. Esto es lo que me pasa. Claro que me duele, pero me dio muchas oportunidades”.