Ángel de Brito mandó al frente a La China Suárez: "Actuó"

Ángel de Brito, conductor de LAM, expuso a "La China" Suárez tras su defensa sobre la polémica de Wanda Nara y Mauro Icardi.

Ángel de Brito, conductor de Los Ángeles de la Mañana (LAM), publicó un tweet cuestionando la defensa de “La China” Suárez por el escándalo que protagoniza con Wanda Nara y Mauro Icardi, en el que quedó posicionada como la tercera en discordia.

Hoy, miércoles 20 de octubre, “La China” habló por primera vez sobre toda la polémica a través de una carta publicada en su cuenta de Instagram, en donde dio a entender que todo era verdad pero que ella no sabía que Icardi seguía en una relación con Wanda. De acuerdo con su versión, él se había acercado a ella diciéndole que estaba recién separado.

Cuando los medios le preguntaron a Suárez por todo esto, ella había respondido que no los conocía y que “se arreglaran entre ellos”. Además, denunció a LAM y les prohibió seguir hablando del caso. “Como pasamos de ‘no lo conozco, que se arreglen entre ellos’ a esta catarata de excusas. Fingir demencia y actuar de engañada serial. Dale”, escribió de Brito en un tweet.

La carta de “La China” Suárez sobre el conflicto con Wanda e Icardi

“Escribo esta carta para bajar el ruido externo de mentiras, maltratos y miradas inclinadas en la construcción de historias manipuladas para, una vez más, ser el chivo expiatorio de la violencia mediática”, comenzó la exestrella de Casi Ángeles.

“Me ha tocado relacionarme con hombres a los que les he creído siempre sus palabras: que estaban separados o separándose y que no había conflictos. Siento en esta situación un Deja Vu infernal, donde vuelvo a pagar con mi reputación cuestiones que son del dominio personal de cualquier mujer”, prosigue el comunicado.

“La China” aseguró que fue él quien había iniciado todo este coqueteo y que a ella la criticaron por el simple hecho de ser mujer. “Una reputación que deja a luz mi inexperiencia y sobre todo profunda credibilidad que le di a estos hombres que luego guardaron silencio dejando que me comieran los lobos. Lo que sucedió es una situación que yo no comencé, no alenté y no provoqué. Tener que confiar esto también habla de la poca privacidad que tenemos las mujeres”.

“No voy a hacerme cargo por mí y por todas las mujeres que son usadas y juzgadas siempre, las actitudes de los conquistadores seriales que tienen aprendidas estos varones y después bien saben esconder. Soy una mujer que ya no tiene miedo de hacer valer mi derecho a vivir libre de prejuicios. Y ojalá esto no sirva solo como descargo sino también para reflexionar entre nosotras”, cerró la actriz.