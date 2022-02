Ángel de Brito liquidó a Karina La Princesita: "Me falseaba"

Ángel de Brito habló sobre su vínculo con Karina "La Princesita" tras su salida abrupta de La Academia de Showmatch.

Ángel de Brito y Karina “La Princesita” tuvieron varios roces en diferentes oportunidades desde que trabajaron juntos en La Academia de Showmatch. De Brito suele mantener un contacto muy fluido con sus seguidores y, recientemente, se sinceró sobre su vínculo con la cantante y dio a entender que ella se comportó de forma falsa con el.

A través de un sticker de preguntas y respuestas subido a su cuenta de Instagram, el exconductor de Los Ángeles de la Mañana (LAM) reveló cómo se lleva actualmente con Karina “La Princesita” desde que ella decidió renunciar de La Academia.

De Brito había sido el primero en contar públicamente que Karina había renunciado a su puesto. Más tarde, ella salió a hablar y dijo que era todo mentira y cortó todo contacto con el periodista. Sin embargo, a pesar de haber negado los rumores dejó de aparecer en televisión de un día para el otro.

Historia subida por Ángel de Brito sobre Karina "La Princesita".

“Desde que conté que renunció solo escuché que desmintió. No estaba equivocado. No me habló más The Little Prince”, le respondió De Brito a una seguidora que le preguntó cómo siguieron las cosas entre los dos. Más tarde, otra usuaria le preguntó: “’¿La Princesita’ Karina se subió al pony?’”. “Conmigo cambió mucho, me falseaba”, respondió Ángel, tajante.

Historia subida por Ángel de Brito sobre Karina "La Princesita".

La salida de Karina “La Princesita” de La Academia de Showmatch

Después de que De Brito anunciara que Karina había renunciado de La Academia, el periodista “Pampito” reveló el verdadero motivo de su renuncia. Según contó a través de su cuenta de Twitter, la cantante se habría enojado con el jurado por el bajo puntaje que le pusieron en su homenaje al tango argentino. “Se fue re caliente diciendo que el jurado era una mierda”, señaló el periodista.

Más específicamente, a “La Princiesita” le molestó la crítica de Yanina Latorre. “El homenaje me pareció elegido divino, cantaste hermoso, en el aro me encantó y después ya no bailaste muy bien”, le había marcado. Karina le contestó muy enojada y le preguntó cómo ella podía saber si había bailado bien o no si sus conocimientos en tango son nulos.

La devolución terminó en un escándalo y con Latorre respondiéndole: “Porque no soy tonta y puedo mirar una coreografía”. En respuesta, Karina soltó: “Disfrutá tu minuto de fama, Yanina”. “Tenés un problema: no aceptas la crítica del otro. No soy cartonera, voy a puntuar a otros que tengan humor, no a vos. Te mando un besito”, cerró Latorre.