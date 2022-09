Ángel de Brito fue destrozado en redes por su comentario contra Cristina Kirchner

Usuarios de Twitter manifestaron su indignación hacia Ángel de Brito por su comentario tras el atentado que sufrió Cristina Kirchner.

Ángel de Brito, conductor de LAM (América TV), publicó un filoso mensaje contra Cristina Fernández de Kirchner tras el atentado que protagonizó en la puerta de su departamento de Recoleta, luego de ser apuntada en la frente con un arma de fuego por un hombre que intentó matarla.

Mientras cientos de figuras públicas, políticos, periodistas, personajes de la cultura y organizaciones de Derechos Humanos le manifestaron su solidaridad a la vicepresidenta, otros como De Brito se mostraron escépticos ante el violento hecho y argumentan que se trató de un escenario armado.

"Si pasó realmente y nadie te cree, algo hiciste mal", publicó el periodista de farándula. Varios seguidores de De Brito estuvieron de acuerdo y otros repudiaron sus dichos. "Solo faltó que ataje una bala con su cara para que Angelito le crea. Y sus dignos espectadores, tan democráticos y racionales", comentó un usuario.

"No, Ángel. 'Nadie te cree' no. Solamente los responsables del hecho que buscan desligarse de haber sembrado el odio y promovido la violencia durante una semana, con represión a dirigentes políticos de por medio", sumó otro usuario. "No te arrogues la voz de la mayoría. Los que no creen son lo que no asumen su responsabilidad como vos", agregó otra persona.

Estados Unidos repudió el atentado contra Cristina Kirchner

Varios reconocidos medios estadounidenses, como The New York Times, manifestaron su repudio por el atentado que sufrió Cristina Kirchner a la salida de su departamento. Así mismo, Antony Blinken, secretario de Estado de Joe Biden, expresó su solidaridad hacia la vicepresidenta mediante un comunicado compartido en sus redes sociales.

"Estados Unidos condena enérgicamente el intento de magnicidio de la Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, @CFKArgentina. Estamos junto al gobierno y al pueblo argentino en el rechazo de la violencia y el odio", publicó Blinken vía Twitter.

Marc Stanley, el embajador de Estados Unidos, también manifestó su indignación hacia el hecho. "Estamos aliviados de saber que la Vicepresidenta @CFKArgentina esté bien. Estados Unidos se une a la Argentina y a toda la gente pacífica en el rechazo a la violencia, el extremismo y el odio en todas partes", sumó el mandatario.

Por su parte, Evo Morales expresó en la plataforma: "Condenamos el cobarde intento de magnicidio en contra de nuestra hermana @CFKArgentina. Toda nuestra solidaridad a la vicepresidenta. La Patria Grande está contigo hermana. La derecha criminal y servil al imperialismo no pasará. El pueblo libre y digno de #Argentina la derrotará".